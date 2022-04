En Comú Podem exigeix més recursos pels Merinals de Sabadell

En Comú Podem proposa que els Merinals sigui beneficiari de la Llei de Barris verds, que en aquests moments es troba en tramitació al Parlament, i que pugui rebre recursos per millorar el barri en l’àmbit social i ambiental. El grup presentarà una proposta de resolució al Parlament de Catalunya per demanar que la rehabilitació pendent al barri inclogui mesures d’eficiència energètica als habitatges afectats amb els fons Next Generation.

El portaveu de Sabadell En Comú Podem, Joan Mena, ha assenyalat que “la situació dels pisos dels Merinals és inadmissible i creu que la taula de negociació ha d’anar acompanyada de recursos suficients”. El també diputat al Congrés reclama reparar els danys estructurals i posant ascensors i abordi “mesures en l’àmbit energètic i la millora ambiental”. Per a Mena, “els fons Next Generation o la Llei de Barris verdsque s’aprovarà properament són instruments que ho poden fer possible.