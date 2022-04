Una ‘antiplaylist’ de Sant Jordi: lletres d’amor tòxic

Un Sant Jordi de l’amor també té un altre revers: el del mal amor. L’amor tòxic. El masclista. El que no volem. I la cultura és, justament, l’àmbit de la vida que més narracions sobre el romanticisme ha generat. El cinema, la literatura… i la música! De fet, quasi totes les cançons parlen d’amor.

Avui aturem la mirada en el retrovisor del nostre cotxe emocional. I ens fixem en aquelles cançons que hem cantat tota la nostra adolescència i joventut… Però que tenen unes lletres inassumibles avui dia. Uns missatges que ens escandalitzen. “Mi dulce niña Carolina, no tiene edad para hacer el amor”.

I mira que les hem cantat moltes vegades. A bars, a revetlles… Però que coi cantàvem?, ens demanem avui. Exemple. Elegies a l’amor tòxic, amb expressions que avui considerem no pas romàntiques, sinó masclistes. Probablement, per dos motius. En primer lloc, la reflexió de l’adultesa et permet comprendre les coses més enllà de la impulsivitat de l’adolescència. En segon lloc, perquè l’esclat feminista i del 8M dels darrers sis anys (com a cirereta d’un canvi progressiu les darreres dècades) ha fet que ara tinguem unes ulleres lila amb les quals mirem la societat.

Dit d’una altra manera: la lletra d’una cançó pot ser filla del seu temps, però que vist des de la perspectiva d’avui potser no és acceptable. Tanmateix, avui també rebem noves lletres masclistes, de la mà d’artistes com Ozuna, Bad Bunny…

I ara què en fem, d’aquestes cançons? Les censurem públicament? Les deixem de cantar, però no en fem pas guerra? Les contextualitzem?

1. ‘Soldadito marinero’ Fito y Fitipaldis

2. ‘Carolina’ M-Clan

3. ‘Tierna y dulce historia de amor’ Ismael Serrano

4. ‘Cuando tú vas’ Chenoa

5. ‘Oihana’ Mikel Urdangarin

6. Mayores’ Becky G, Bad Bunny

7. ‘I used to love her’ Guns N’ Roses

8. ‘La media vuelta’ Luis Miguel

9. ‘Tinc fam de tu’ Lax’n’Busto

10. ‘Caramelo’ Ozuna

11. ‘El Manual’ Anuel AA

12. ‘Eskolako lanak’ Mikel Markez

13. ‘La Celosa’ Carlos Vives

14. ‘El Taxi’ Reggaeton Cubaton

I els grups de música afectats què en diuen?

N’hi ha de tota mena, de casos. Quimi Portet, per exemple, demanat pel Diari de Sabadell si les seves lletres havien envellit bé, confessava que n’hi ha amb les quals no se sent confortable “perquè la lletra està desfasada o perquè la canta ara un maduret com ell. “Així que canto les que han passat el cribratge i em fan sentir a gust, accepten bé el temps”. El cantautor Ismael Serrano ha explicat moltes vegades que la seva Tierna historia… pretenia ser una befa del dirigent del PP Álvarez-Cascos, però que bona part del públic la va entendre com una normalització de l’abús adult. Per tant, assegura que ja no la canta, per si de cas. En el cas contrari, M-Clan segueix defensant que el seu tema Carolina no avala l’abús de joves menors d’edat.