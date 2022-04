Munitis: “Ho hem intentat fins al final”

Les valoracions del tècnic arlequinat Pedro Munitis després de la derrota a l’Estadi Nacional d’Andorra (2-1).

Un Sabadell de menys a més: “Ens ha costat molt entrar al partit, adaptar-nos-hi. Hem estat molt imprecisos al començament amb la pilota i una mica desajustats en la pressió, no en la primera i la línia mitjana, sinó amb la separació amb la línia defensiva i això ha provocat algun desajust. Les dues vegades que ens han arribat ens han fet gol i això ens ha posat el partit coll amunt. A mesura que ha anat avançat el partit ens hem recuperat i al final de la primera meitat i durant tota la segona meitat s’ha pogut veure el caràcter de l’equip, a partir que hem pogut reduir el desavantatge. A la primera meitat hem patit”.

A la segona meitat, gir de guió: “Hem estat molt més precisos, identificant la gent que venia a donar-nos suport, jugant a camp contrari fent-los patir per sortir del seu camp. Ho hem intentat fins al final. Vull agrair l’esforç de la gent, que ens ha donat tot el seu suport en moments clau i que gràcies al seu alè l’equip no ha abaixat els braços. Ens hauria agradat que marxessin amb un resultat positiu”.

Encaixar a pilota aturada: “Hi ha hagut dies que ens ha donat menjar. Però és cert que el què menys esperes d’un equip com l’Andorra, amb un joc tan associatiu, que et pot marcar de tantes maneres… Hi ha hagut vegades que ens ha beneficiat i avui ens ha perjudicat”.

Entrada d’Altimira: “Ens ha donat el que buscàvem. Aquest poder físic al mig del camp i la continuïtat en el joc des del mig del camp, que era on el necessitàvem. Ha fet que fóssim dominadors i juntament amb el Sergio han fet un bon partit. La segona meitat és per estar orgullós de què ha fet l’equip”.

Estadi buit, lluny del què s’havia anunciat en els dies previs: “Això és un espectacle i està fet per a la gent. No sempre podem jugar en un estadi ple, amb un gran ambient, i això és una pena. Hauríem portat a molta més gent, però orgullós dels que han pogut venir a animar-nos”.

En descens en el partit de la primera volta i ara, a tocar del ‘play-off’: “És molt difícil que un equip com el nostre, fet per pujar des del primer moment, anés tan malament. Tenim la humilitat per posar-nos la granota de treball i en un moment determinat poder decantar els partits. No ens podem allunyar d’aquesta humilitat i continuar treballant, sense fixar-nos en els resultats”.

Cinc finals, quatre davant rivals directes. Si es podia perdre, era avui: “Està clar, però això no vol dir que estiguem enfadats. No hem merescut perdre ni en el partit d’anada ni el de tornada. Marxem amb un sabor agredolç, així i tot, si no pots sumar tu, que no sumi un rival directe”.