Organitzen una nova consulta republicana el 14 de maig a Sabadell

Sabadell viurà una nova consulta sobre monarquia o república el dissabte 14 de maig. Es tracta d’una iniciativa no vinculant que es durà a terme a diferents punts de l’Estat, organitzada per la Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquia o República i que han presentat aquest dilluns en clau local en una roda de premsa a la plaça de Sant Roc.

La nova votació serà una reedició de la consulta que ja es va fer a Sabadell l’octubre del 2019 i va comptar amb 6.269 vots, el 98,18% dels quals favorables a la forma d’estat republicana. El portaveu dels organitzadors de la consulta del 14 de maig, Joan Balart, defensa la necessitat d’aquesta nova convocatòria perquè “la majoria de la població actual no va tenir oportunitat de votar la Constitució de 1978”, i afegeix que qui sí que va poder fer-ho, no podia escollir entre monarquia o república.

A Sabadell hi ha la intenció de constituir més de 30 punts de votació en els set districtes de la ciutat. Hi podran votar els majors de 16 anys, una qüestió que segons Balart és important “perquè implica una acció pedagògica de caràcter mobilitzador. Ens interessa que el jovent s’impliqui en les mobilitzacions ciutadanes des de bon principi”.

La consulta es planteja com una jornada festiva en què joves i adults puguin dir la seva sobre aquesta qüestió. Una altra portaveu de la plataforma organitzadora, Alícia València, ha destacat que la consulta és fruit de la feina de conjunta entre persones i entitats. Per fer-la possible, els organitzadors fan una crida a trobar voluntaris per organitzar les meses de votació. El 14 de maig, les paperetes no incorporaran cap pregunta explícita sinó, simplement, l’opció de marcar en una casella la preferència escollida: monarquia o república. La voluntat dels organitzadors és poder “decidir-ho tot”, més en un moment de “desprestigi i corrupció” en el si de la monarquia espanyola.