I els aiguats no van donar treva

Amb tot el vent a favor de la normalitat post-Covid. Però amb el vent en contra de les pluges intermitents. I de fins i tot una calamarsa. El balanç d’aquest Sant Jordi de 2022 és agredolç, ja que ha quedat relativament deslluït. I de lluny, molt menys massiu que assolellat divendres primaveral de l’any passat.

Així mateix, les vendes de les llibreries també van anar lleugerament a la baixa, com acostuma a passar cada cop que Sant Jordi cau en cap de setmana. Tanmateix, també és cert que les vendes queden relativament compensades per la clientela que s’avança al llarg de la setmana. I és que molts sabadellencs marxen de cap de setmana fora de la ciutat.

La Rambla

Però només el fet de poder instal·lar les parades ja va ser una victòria en sí mateixa. La Rambla es va omplir amb una llargísima filera de parades de les entitats i esplais. No ho van tenir fàcil per aguantar la immensa quantitat de pol·len que queia del plataners de la rambña, que generava esternuts immediats i picor de nas. Va ser, d’alguna manera, el Sant Jordi dels antiestamínics.

Més protegits de les inclemències al·lèrgiques es trobaven els escriptors i escriptores locals, que signaven exemplars a l’estand ubicat davant l’església d’Els pares.

No hi faltava el prolífic David Vila i Ros (signava tres novetats seves), qui a la tarda es va desplaçar a Girona per presentar el seu Els Petits Llenguaferits a l’emblemàtica plaça del Vi. Vila i Ros apuntava una curiosa coincidència entre el seu primer llibre, Les sabates esblanades i el conte Tria la teva aventura de l’especial de Sant Jordi de Diari de Sabadell. El protagonista es diu Feliu en ambdós casos i la història se situa en els anys 1919 i 1923, respectivament.

A la carpa també es trobava Marta Pontnou, signant exemplars del seu Sexe Ficció per segon Sant Jordi consecutiu.

Virgílio Gonzalo signava exemplars del seu llibre De la misma gama i va dedicar un exemplar, entre d’altres, a l’artista urbà Werens. I Yago Garcia tornava a visitar Sabadell amb el seu Qui va matar l’Helena Jubany?

Altres escriptors van baixar a Barcelona, com la infatigable Montse Barderi, qui la setmana anterior havia viatjat a Girona en el minibus fletat per Edicions 62 amb els seus escriptors.

Ricard Efa també va dedicar còmics i novel·les, igual que Xavier Salomó qui va triomfar amb el seu La meravellosa i horripilant casa de la iaia, alçant-se com a tercer llibre més venut d’aquest Sant Jordi.

Així mateix, Anna Fité havia estat divendres a Viladecavalls amb les seves animades presentacions d’El concert més animal.

Qui en canvi es va agafar un Sant Jordi sabàtic va ser Roc Casagran, que en no comptar amb cap novetat del darrer any, va preferir no fer signatures a Barcelona i així poder passar tot el dia de Sant Jordi -per una vegada- amb els seus fills.

El musicòleg, compositor i també escriptor Benet Casablancas ho resumia així: “Passa Sant Jordi, però resten els llibres que continuen arribant i ens acompanyen cada dia i cada hora de l’any”.

Suspensió d’actes

Tanmateix, ja a la tarda alguns actes es van haver de suspendre per la pluja, com ara les activitats de tarda de la Fira del Llibre Feminista a la plaça Vallès.

Així mateix, les escriptores i escriptors del torn de tarda es van haver de traslladar a la Biblioteca Vapor Badia a causa del mal temps que feia en aquell moment.

La llibretera Estefania Abásolo, de Macondo, en feia broma: “Serà un Sant Jordi difícil d’oblidar per moltíssimes coses, entre elles la pluja és clar… Tot el temps mirant la previsió temps. La síndrome de Tomàs Molina…”, en referència al presentador d’El Temps a Tv3.

Entitats i partits

La pluja també va deixar xops molts dels activistes d’entitats que havien muntat parada a La Rambla. Tot i així, les entitats van poder tornar a exposar la seva cara, vendre marxandatge i visibilitzar-se, com els ecologistes de l’Adenc, la Plataforma per la Llengua… Tampoc hi van faltar els partits polítics.