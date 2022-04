Adeu a l’ampliació de les terrasses dels bars i restaurants a Sabadell

Terrasses de bars i restaurants s’encongiran. L’hostaleria va perdre diumenge l’ampliació de terrassa que l’Ajuntament va habilitar l’any Covid i també acaba l’1 de maig la bonificació que gaudien els hostalers del 75% en la taxa de l’ocupació de la via pública –taxa de terrasses–. El maig del 2020 es va concedir l’ampliació del 50% de l’espai destinat a les terrasses per permetre als hostalers mantenir la distància de dos metres entre taula i taula sense perdre aforament.

Des del Gremi d’Hostaleria de Sabadell valoren molt positivament la mesura: “Seria ideal que les mesures s’haguessin mantingut una temporada més, per ajudar a la recuperació del sector. Però entenem que, amb la supressió de les mesures restrictives, no hi havia excusa per mantenir-les”, destaquen fonts del gremi.

Alguns hostalers, però, demanen que es revisin els permisos per concedir més taules. “Segons la meva llicència, només m’habiliten a posar dues taules fora. Per això, no em surt a compte”, expressa la propietària d’un establiment del Centre, que prefereix mantenir-se en l’anonimat. Com ella, diversos hostalers demanaran a l’Ajuntament que les properes llicències contemplin més espai exterior per acollir més clientela.

Estalvi en la terrassa

El paquet de mesures que l’Ajuntament va aprovar per mitigar els efectes de la Covid sobre bars i restaurants també contemplava una bonificació del 75% en la taxa de terrasses fins a acabar la campanya d’hivern 2021-2022 (el 30 d’abril). Durant el tancament forçós, els establiments estaven exempts de pagar la taxa. I, des de la seva reactivació fins ara, han pogut gaudir d’un descompte en aquesta taxa.

Impacte sobre les arques públiques

Sabadell va recaptar 1,2 milions d’euros nets menys entre 2019 i 2020 en impostos vinculats a l’activitat comercial i hostalera, com ara la taxa de terrasses o els impostos que graven l’activitat a mercats municipals o parades ambulants. És resultat, entre d’altres, de la reducció de taxes davant la crisi de la Covid.

Van ser els impostos que graven l’activitat als mercats ambulants (una caiguda de 291.000 euros ) i les terrasses de bars (387.000 euros menys que el 2019) les que han patit una davallada interanual més gran, pràcticament d’un 70%. També el 2021 es mantenen les previsions de davallada, davant la pròrroga de les bonificacions.