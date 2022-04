Els Catarres són el darrer grup que ha confirmat la seva participació al Festival Observa, que se celebrarà entre maig i juny a Sabadell. Actuaran a l’Amfiteatre del Parc Catalunya el 4 de juny, i se suma a la resta d’artistes que actuaran a la ciutat entre el 26 de maig i el 19 de juny.

Els Catarres se sumen a la llarga llista d’artistes que oferirà el festival en la seva primera edició, compartint dia amb The Tyets. El preu de les entrades és de 22 euros, i tot i que el concert començarà a les 21.00 h, el recinte obrirà portes dues hores abans perquè els que hagin adquirit entrada puguin gaudir de l’espai, on s’hi instal·laran diversos punts de restauració i ‘foodtrucks’.

A més dels Catarres, el cartell del festival ja compta amb els noms confirmats de Joan Dausà, Rosario Flores, La Casa Azul, Women Soldier, Don Patricio, Iseo & Dodosound, SFDK, M-Clan, Rapsusklei, The Tyets. També s’oferiran espectacles com Love Love Love, els tributs Abba The New Experience i Play The Game, un tribut a Queen, així com un concert de la novena de Beethoven per l’Orquestra Simfònica del Vallès.

Per als més petits s’hi ha programat l’actuació de Damaris Gelabert, Reggae per xics, Heavy per xics i Laly Begood.

Primera edició de l’Observa

Observa es presenta com un nou festival multidisciplinari qure reuneix cultura i música a tots els públics. En menys d’un mes des d’haver anunciat la seva celebració, l’organització ha venut més d’un 10% de les entrades.

La cita promou mesures com la contractació d’empreses locals i quilòmetre zero i de joves per a l’execució de funcions relacionades amb l’organització. Es calcula que l’esdeveniment suposarà la creació d’un centenar de llocs de treball.