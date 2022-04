Tic-tac, tic-cap: cap a la fira Sakura Matsuri

La Fira Sakura Matsuri truca a les portes de Sabadell. O més concretament, a les del recinte de la Fira. Divendres a les 10 h és l’Hora D, en la que arrenca oficialment aquest macro-esdeveniment centrat en la cultura japonesa.

Un aconteixement que ha tingut aquest matí la seva presentació oficial amb la presència de la consellera d’Acció Exterior del Govern de la Generalitat, Victòria Alsina, recentment arribada de Brussel·les (on ahir va participar, entre d’atres, en un acte de denúncia de les escoltes telefòniques Pegasus). També hi era el cònsol general del Japó a Barcelona, Yasushi Sato. El mestre de cerimònies ha estat Lluís Matas, flamant alcaldable de Junts i responsable del programa de Projecció de Ciutat i Turisme. “El nostre no és un turisme de xancletes ni fotografies”, ha matisat Matas, “sinó que tenim altres elements per posar en valor”. I si habitualment s’ha associat més al patrimoni industrial, per exemple, en aquesta ocasió el leit motiv és més innovador: La cultura japonesa.

Un nodrit grup d’assistents ha seguit l’acte a la sala noble del Teatre Principal, entre els quals representants de la Cambra de Comerç, Pimec, el Gremi de Fabricants… També hi ha hagut delegacions de la Xarxa Onion, així com d’algunes de les entitats que participen de la fira (com Sabadell Viatger), així com noms del món del còmic local.

Tots ells han pogut escoltar els agraïments de Yasushi Sato a la ciutat de Sabadell per haver tingut la iniciativa d’organitzar una fira dedicada a la cultura del seu país. “Al principi ens va resultar sorprenent”, ha reconegut el cònsol Sato. “Ara esperem que aquesta iniciatva sigui replicada arreu de Catalunya”, ha afegit.

La consellera Victòria Alsina ha fet broma al cònsol sobre les moltes vegades que porta visitant la ciutat les darreres setmanes. “Hauràs de pensar a traslladar la teva residència a Sabadell”. Alsina, en tot cas, ha posat en valor la intensa relació bilateral actualment existent entre Catalunya i el Japó.