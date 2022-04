El món de la cultura sabadellenca demana un nou Museu d’Art a la ciutat

Una cinquantena de sabadellencs vinculats al món cultural de Sabadell han firmat un manifest per demanar a l’Ajuntament un nou espai per acollir el Museu d’Art. Pintors, escultors, escriptors, actors, músics i programadors, entre altres, consideren “preocupant” l’estat actual en què es troba l’equipament. Conjuntament, denuncien que la dotació pressupostària municipal que s’hi destina és insuficient i que cal actuar-hi per treure-hi profit. També demanen noves “línies de treball” per a revalorar-lo i evitar que sigui un racó desaprofitat i marginal de la ciutat.

“Una capital com Sabadell, que depassa els 200.000 habitants, hauria de disposar d’institucions ben gestionades i prou dotades de recursos per satisfer les necessitats culturals de la població”, apunta el manifest, que alguns dels artistes han llegit a la Casa Taulé, a l’actual Arteneu, aquest dimarts al migdia. “El Museu d’Art és una peça clau de Sabadell”, han assenyalat. Consideren que la situació està “enquistada” des de fa 20 anys.

A sobre de la taula de l’Ajuntament de Sabadell, a través del manifest els artistes reclamen que es replantegi una nova ubicació per al museu o la seva ampliació. Actualment, expressen que no és adequat ni hi ha prou espai per a l’art contemporani.

També reclamen que el museu vagi acompanyat d’un programa “atractiu i dinàmic”, centrat en arts plàstiques i visuals i obert a noves tècniques i disciplines; que es renovi la direcció de l’equipament periòdicament i a través de concursos públics; que s’engeguin col·laboracions amb altres centres culturals de fora i de la ciutat; i “una política de comunicació eficient i proactiva” amb una “web del segle XXI”.

Un altre dels problemes que assenyalen els artistes sabadellencs és que el centre de documentació no garanteix la conservació dels arxius i els materials aportats, la qual cosa provoca pèrdues i degradacions.

El manifest està signat per personalitats culturals com Antoni Dalmases, Antoni Marquès, Berta Tiana, Fidel Roca, Fina Miralles, Gerard Torres, Josep Madaula, Roc Casagran, Lluís Brunet, Maria Bosch, Lena Balaguer, Oriol Vilapuig, Pol Penas, Werens o Xavier Oriach, entre altres.