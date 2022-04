Sabadell comptarà a partir d’aquest dijous amb una nova flota de patinets i bicicletes elèctriques d’ús compartit dotada d’uns sensors que mesuren la contaminació. L’empresa Reby, que dissenya, fabrica i proporciona vehicles compartits a diferents ciutats europees, posarà a disposició de la ciutadania 50 patinets i 20 bicicletes. La flota, però, s’anirà incrementant en funció de la demanda. A més, hi haurà 25 punts d’aparcament, on es podran agafar i deixar els vehicles.

El projecte és fruit d’un conveni signat entre la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l’Ajuntament de Sabadell. Amb la iniciativa es proporcionaran dades per orientar polítiques ambientals i alhora s’afavorirà l’ús de mitjans de transport sostenibles. En una segona fase, també es preveu la possibilitat d’incorporar-hi motocicletes elèctriques.

Dit això, les persones usuàries podran llogar els vehicles per franges horàries mitjançant una aplicació per a mòbils (es pot trobar a la seva pàgina web) que informarà de la localització, el cost del servei i de l’estacionament. Tal com explica el cap d’operacions de Reby, Òscar Lopera, els usuaris hauran de pagar un euro per desbloquejar el patinet que vulguin i 25 cèntims més per cada minut que l’utilitzin. En el cas de les bicicletes, el preu fix serà de 50 cèntims, mentre que el preu per minut és el mateix que en els patinets.

Això sí, Reby ofereix plans diaris, setmanals i mensuals per fer més competitiu el preu i, per tant, incentivar així l’ús dels vehicles. “Tenen una autonomia d’entre 60 i 70 quilòmetres i, en definitiva, estem segurs que a l’usuari no se li acabarà la bateria”, indica Lopera.

Prova pilot

El tercer tinent d’alcaldessa de Seguretat i Civisme, Jesús Rodríguez, ha afirmat que aquest nou sistema de mobilitat compartida i elèctrica urbana serà una prova pilot que també facilitarà la “intermodalitat” d’aquests vehicles amb altres serveis públics de transport urbans o metropolitans. “D’aquesta manera, impulsem la ciutat del futur, que es basarà en la mobilitat sostenible a través de polítiques que beneficien la qualitat de l’aire”, ha afegit.

Pel que fa a les dades ambientals, la UPC liderarà la consolidació de dades i serà l’encarregada de la seva recopilació, agrupació i organització. L’Ajuntament, per la seva part, utilitzarà la informació dissenyar i aplicar mesures preventives i correctores de la pol·lució atmosfèrica, com podria arribar a ser una futura zona de baixes emissions (ZBE). Així ho ha assegurat la regidora d’Urbanisme, Mar Molina.

Quines són les normes d’ús?

Els patinets i bicicletes s’hauran d’estacionar a les barres d’aparcament de bicicletes repartides per la ciutat. A més, aquests vehicles no poden circular per les voreres, sinó que ho han de fer per la calçada. I, per acabar, es recomana portar roba o elements reflectants quan es faci ús de patinets i bicicletes de nit.