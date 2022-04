Canvis en el projecte de SurfCity, la piscina d’onades de Sabadell

Els promotors de SurfCity, la futura piscina d’onades de Sabadell, han modificat el projecte inicial per reduir el seu impacte mediambiental al riu Ripoll. Segons expliquen fonts municipals al Diari, es rebaixarà l’alçada de l’edifici i l’adaptació de la zona d’aparcament que no serà de formigó, sinó de terra compactada. “En termes paisatgístics, el SurfCity tindrà menys impacte que la Bassa i la Pista Coberta d’Atletisme”, asseguren fonts de l’Ajuntament.

Un dels punts de discòrdia és, precisament, la repercussió que tindrà l’equipament sobre el parc fluvial. Els ecologistes creuen que el projecte suposa un malbaratament d’aigua i llum, i que es posa en risc la fauna i la flora del riu. L’equip inversor i el Govern municipal insisteixen que no és així. El projecte definitiu preveu una “potenciació del verd”, passarà d’una trentena arbres actualment fins a més de 200, “respectant i conservant la flora existent”, asseguren les mateixes fonts.

Pel que fa a l’ús de l’aigua, per primera vegada es concreta la quantitat d’aigua necessària per al projecte. El SurfCity necessitarà 6.500 metres cúbics d’aigua, que vindrà d’una mina no potable procedent del Molí d’en Torrella, no del circuit que arriba a les llars. Una vegada en funcionament, la piscina només consumirà l’aigua que s’evapori, l’equivalent a 1,5% mensual. “És menys que regar la meitat d’un camp de futbol”, ja argumentava l’alcaldessa Farrés en la presentació del projecte, ara fa dos mesos.

El projecte també contempla utilitzar fonts d’energia 100% renovables. En aquesta línia, el sostre de la zona d’aparcament comptarà amb plaques fotovoltaiques que produiran un terç del consum requerit.

El ple municipal decidirà

La piscina de surf necessitarà el vistiplau del ple municipal. El Govern vol cedir un terreny de l’Ajuntament –situat al costat de la Bassa de Sant Oleguer– a un grup inversor, que s’encarregarà de construir i gestionar la piscina d’onades artificials per un període de 40 anys. El projecte necessita el vistiplau de la majoria del ple, 14 de 27 regidors, just els que sumen l’executiu de Farrés i els seus socis, Junts per Sabadell.

La cessió arriba en un moment delicat. S’ha obert un debat a la ciutat sobre si s’ha de tirar endavant el projecte, o bé paralitzar-lo. És blanc o negre, no hi ha termes mitjans: les entitats empresarials (Gremi, Cambra, Xarxa Onion), esportives (CNS) i veïnals (FAVS) hi estan a favor, mentre que els ecologistes de l’Adenc, que lideren la Plataforma en Defensa del Riu Ripoll, s’hi oposen frontalment. Políticament, també hi ha dos blocs: el PSC i Junts han sortit en defensa de la piscina, i ERC i la Crida la rebutgen.

“Creiem en el projecte, i molt, perquè s’adapta al territori”, remarca la regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, que assenyala sobre les crítiques: “És molt legítim fer soroll, però el pla urbanístic preveu fer-hi un equipament esportiu i això es farà”. Sobre ERC, la Crida i els comuns, assegura que quan van governar (2015-2019) “si no els agradava” que el terreny es destinés a l’ús esportiu, “ho podrien haver canviat, i no ho van fer”.