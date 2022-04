Les arts marcials assalten la Fira del Japó de Sabadell

El Japó és el país que exporta més arts marcials del món. És la llavor d’un gran nombre de disciplines i cadascuna té les seves curioses particularitats. Aquest cap de setmana en podrem veure una bona mostra gràcies a la Fira Sakura Matsuri. Al llarg de tres dies, el recinte de Fira Sabadell acollirà desenes d’exhibicions, mentre que a la Pista Coberta d’Atletisme s’hi desenvoluparan competicions, amb les seves pertinents desfilades, litúrgies i entregues de premis. Per als més fanàtics de les arts marcials i per a qui vulgui conèixer aquest món en profunditat.

De fet, a la Pista se celebrarà l’esdeveniment d’Enbutaikai Aikido més gran que s’ha fet mai a Espanya. Fins i tot, el president de la Federació Nacional viatjarà des d’Holanda per no perdre’s la cita, que comptarà amb representació de les escoles catalanes d’aquesta disciplina.

En definitiva, les arts marcials no podien fallar en una cita que vol submergir Sabadell en la cultura japonesa. Si no, el país no es podria explicar.

“Són els resultat d’un període de 800 anys de disputes territorials entre senyors feudals coneguts com a Dàimios, una figura militar històrica al país”, expressa el sensei Joaquim Suárez, cinturó negre i un dels encarregats d’organitzar les exhibicions i les competicions d’arts marcials a la Fira Sakura Matsuri.

Els Dàimios, defensats per samurais, lluitaven entre sí per controlar terres, el que va suposar per al Japó la cronificació d’una guerra civil durant segles.

Davant dels atacs, els humils pagesos van haver d’aprendre a defensar-se amb el cos. I així va sorgir el Karate. O amb el que tenien a l’abast: l’origen dels Nunchakus, popularitzats a les pel·lícules de Bruce Lee, tindrien el seu origen en els pals que s’utilitzaven per desgranar l’arrós de la palla.

Arts Marcials a Fira Sabadell

Aquest cap de setmana, veurem en acció diferents disciplines. Com el Kendo, que es practica amb espasa i armadura. És una de les més populars al Japó.

O l’Aikido, una art marcial que, tal com relata Suárez, té un principi de pau. “S’utilitza la força de l’adversari per neutralitzar-lo sense fer-li mal. És una de les disciplines més complexes de dominar. Es poden fer servir armes, com un bastó (jo), una espasa (bokken) o un ganivet de fusta (tanto)”.

També hi podrem veure Iaido, una art marcial que consisteix a desembeinar el sable japonès, sense adversari. I tindrem Daito Ryu una variant de l’Aikido, però més ofensiva, explosiva i incisiva. A més de Jodo, en què s’utilitza el bastó.

I per a qui s’ho preguntés: evidentment, també tindrem bones dosis de Karate i Judo. “Són les estrelles de les arts marcials”.

Filosofia de les arts marcials

Per a Suárez, les arts marcials japoneses són “un sistema per connectar l’home amb sí mateix”. Van molt més enllà de qualsevol disciplina esportiva i, per al sensei, tenen un valor espiritual.

“Estem en un moment en què els valors estan trastocats, predomina la sobreinformació i el caos. Les arts marcials permeten retrobar l’home amb les seves necessitats antropològiques, com la serenitat o l’equilibri. El saber qui ets, on ets i per què”, reflexiona.