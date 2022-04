L’establiment Misushi va ser, fa 9 anys, pioner a Sabadell del take away de petit format. Al seu capdavant trobem Adriana Baño, qui elabora les peces de sushi al petit taulell d’aquest petit local del carrer Sant Pau. “Tenim clients de fa 9 anys, que sempre han vingut”, explica amb un cert orgull, per la recompensa de la fidelitat. “També és cert que avui en dia, la competència ha augmentat moltíssim. Ara som molts. Però jo estic igualment contenta”, resumeix. A més a més, el sushi segueix en auge ara mateix. “I no només entre els adults. També és un menjar que li agrada molt als nens”, explica.

L’Adriana també ofereix els aliments japonesos per elaborar les receptes a casa, com ara les salses, les algues, els fideus… I per a qui prefereixi no pas elaborar el plat, sinó just escalfar-lo, també ofereixen gyozes (empanades), edamame (mongetes de soja), doroyaki (allò que menja en Doraemon), mochis (postres) i pans bao congelats.

Trobareu una mostra de tot això a l’estand que Misushi munta dins la Fira Sakura Matsuri, amb poques (de salmó, tonyina o pollatres), yakisoba (fideus) i el seu sushi.

També de les cerveses d’importació japoneses, com Asahí, Sapporo i Kirrin.

Kitsune aterra a Sabadell

“Tot va començar perquè consideràvem que en el món del sushi te n’anaves d’un extrem a un altre. Els restaurants que oferien sushi de qualitat eren molt cars, i els que eren barats oferien sushi de bufet: molt barats, però no de gaire bona qualitat”, explica Jan Fernández.

En aquest nínxol de mercat, en aquest intermedi, van veure una falca. I així va obrir el seu primer restaurant a Sant Cugat, juntament amb el també propietari Chemi Dayas, l’any 2013.

Després van venir Barcelona. I des del 25 de gener d’enguany, Sabadell. Tanmateix, a la nostra ciutat han aterrat amb un format de local de take away, ubicat al carrer de les Tres Creus. “Però la filosofia és la mateixa: un oreu ajustat amb bona qualitat”, explica.

El format està orientat a fer platets (d’entre 6 i 10 euros) per anar al centre de taula. Compartint, els comensals aconsegueixen molta abundància i varietat de plats. “No existeix el sushi barat. Però sí de preu mig. Nosaltres tenim un marge de benefici molt reduït, tot i que a canvi juguem a tenir molt de volum d’activitat”.

Entre els platets que portaran a la Fira Sakura Matsuri en trobareu l’arrós saltejat amb bolets i panceta de porc, okonomiyaki (la pizza japonesa) i un curry nipó de porc.

Més estands gastronòmics

L’àrea gastronòmica de la fira també compta amb altres estands com el que muntarà Gokoro, dedicat a les postres.

També hi seran BeNoodle, Kenko Asia Market i el nou restaurant Bokoto (mireu informació adjunta).

Xerrades culinàries

La Fira Sakura Matsuri, a més a més, també està celebrant un seguit de xerrades dins l’esdeveniment Sakura Gastro, que tenen lloc a l’Espai Cultura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell.

Aquest dijous és el torn de Pau Gelman –de Wasabi del Montseny– qui vindrà a explicar com s’ho fan amb aquest complicat conreu (18 h). Potser resulta sorprenent, però Catalunya també compta amb un dels pocs productors de wasabi a tot el continent europeu.

El divendres (29 d’abril) serà el torn de Humbert Conti, qui arriba des del Delta de l’Ebre per explicar els fermentats japonesos i el kensho sake que elaboren (29 d’abril).

I ja dilluns, en període de descompte (un cop tancada la Sakura Matsuri a Fira Sabadell), serà la Noèlia qui parlarà de l’elaboració dels dolços japonesos mochis. Prové de la pastisseria Amai, de Sant Cugat.