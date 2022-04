Neix el ‘Cercle de Cultures’ de l’Ateneu Cooperatiu

Creadores, professionals, tècniques i entitats han participat d’un primer tastet, convocades per l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental. Novetat d’aquest curs 2021-2022, el Cercle pretén enfortir i acompanyar el sector cultural i l’Economia Social i Solidària a la comarca.

“La seva necessitat es fonamenta en la importància de la salut democràtica, cohesió social, esperit crític; així com també en el potencial de l’Economia Social i Solidària per abraçar i reforçar les iniciatives que promouen les expressions de la cultura a la comarca”, expliquen des de l’ateneu territorial del Vallès Occidental. Una contrada on viuen 937.508 persones (i n’hi treballen unes quantes més), amb focus de gran quantitat de formes d’expressió culturals.

L’objectiu del Cercle, en aquesta fase inicial, és realitzar una diagnosi de les necessitats dels agents de la cultura des de la mirada de l’Economia Social. Com ara, apunten des de l’ateneu, “la manca d’espais, la compartimentació de les programacions culturals a nivell de municipi, la manca de visió global entre disciplines…”. Alhora, en paral·lel, també es posen per objectiu treballar per vertebrar una xarxa cultural que eviti la jerarquització dels rols i que enforteixi una mirada global i discursiva de la cultura cooperativa.

A nivell d’administració local, des de l’Ateneu fan una crida a l’aliança público-cooperativa amb els ajuntaments, a l’hora de cedir espais per a la cultura (com ara teatres, ateneus, auditoris, llibreries); així com a reforçar els existents que ja són un exemple d’èxit (biblioteques, centres cívics gestionats cooperativament o associativament).

El cercle de cultura naix amb voluntat transversal, amb sectors involucrats com la dansa, el teatre, el cinema, la música, les arts plàstiques, el disseny… És un cercle que pretén tenir una mirada àmplia i transversal entre tots els seus actors. A més a més, també volem posar en comú totes aquestes disciplines de manera intracomarcal. “És imprescindible que les relacions tinguin una mirada global interseccional en temes com, per exemple, el gènere o l’emergència climàtica“, conclouen des de l’Ateneu.