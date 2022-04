El sector del metall es manifesta a Sabadell i amenaça amb una “vaga sense precedents”

Els dos principals sindicats del sector del metall a la demarcació de Barcelona, CCOO i UGT FICA, adverteixen que els treballadors aniran a una “vaga sense precedents” si la patronal no ajusta les taules salarials, tal i com està fixat per conveni. Els sindicats han convocat dues assemblees paral·leles a Sabadell i posteriorment s’han trobat al centre de la ciutat, on s’han manifestat des de l’Ajuntament fins la seu del Centre Metal·lúrgic per reclamar el compliment dels acords. En el conveni col·lectiu que vencia el desembre de 2021 s’establia una clàusula d’actualització salarial amb l’evolució de l’IPC, que ha de ser del 4% en la darrera revisió, i que denuncien que la patronal no ha fet efectiva de manera unilateral.

“La Unió Patronal Metal·lúrgica (UPN) admet que ho ha de fer, però va decidir no pagar-lo als treballadors i fer-lo servir com a xantatge per a la negociació del nou conveni”, defensa el secretari d’Acció Sindical de CCOO d’Indústria de Catalunya, José Juan Marín. Segons detalla el sindicat, el conveni del metall de Barcelona és el conveni col·lectiu que afecta a un major nombre de treballadors i treballadores a Catalunya, 170.265 persones, i serveix d’exemple de molts altres convenis.

Convoquen dues assembles

Així mateix, és per aquest motiu que els representants dels treballadors han convocat els delegats sindicals en dues assemblees, UGT FICA al Casal Pere Quart i CCOO a la Fundació 1859 Caixa Sabadell, després dels últims contactes amb la patronal, “que continua negant-se a actualitzar les taules salarials amb la clàusula de revisió prevista en el conveni i insisteix que aquest tema formi part de la negociació del nou conveni”, detallen.

L’incompliment que asseguren que ha dut a terme la patronal els ha dut a denunciar-ho davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que els ha citat a una vista el proper 10 de maig. “Reclamem el dret d’actualitzar les taules salarials per iniciar una negociació amb la patronal sense xantatges ni l’incompliment del conveni”, assenyala Marín.

Per tot plegat, al marge de la concentració d’aquest dijous, els sindicats adverteixen que convocaran els treballadors a la vaga. “Els sindicats majoritaris durem el conflicte junts i de manera consensuada convocarem una vaga sectorial sense precedents”, detalla el portaveu de CCOO.