El Sabadell vol donar un cop d’efecte en el duel directe contra el Nàstic

Sabadell i Gimnàstic tancaran aquesta 34a jornada el diumenge (19 hores) -en el primer partit a la Nova Creu Alta sense l’obligació d’utilitzar mascaretes- coneixent la resta de resultats. Una circumstància que pot afegir pressió i al mateix temps convertir-se en una gran motivació per donar un cop sobre la taula. És evident que el guanyador d’aquest duel directe faria un pas endavant molt important. És allò del doble valor dels punts: els que tu sumes i el rival no suma amb l’afegit de l’average particular (derrota arlequinada per 1-0 a Tarragona). Molts al·licients per aquesta primera gran final del tram decisiu d’un campionat marcat per una igualtat insòlita. Per l’espectador neutral és una delícia; pel soci fidel, una bogeria. Beneïda bogeria, això sí.

Sense parlar de play-off, Pedro Munitis va fer una petita concessió quan se li va parlar de ‘final’ davant el Gimnàstic. “Estem jugant finals d’ençà que vaig arribar, primer amb un objectiu i ara la classificació diu per un altre. De totes maneres, això no fa canviar el nostre plantejament, només enfocat a treballar per superar el pròxim rival”, ha explicat.

També va admetre que Sabadell i Gimnàstic tenen “certs paral·lelismes en el seu joc. Som dos equips que sabem defensar lluny de la nostra porteria i som capaços de ser verticals quan cal. Equivocar-se poc serà un factor fonamental”.

La passada jornada es va parlar molt de la polèmica amb les entrades que no va concedir l’Andorra per l’afició arlequinada. Munitis es va mostrar molt crític. En canvi, aquest diumenge la Nova Creu Alta pot presentar un gran ambient amb la presència d’uns 300 seguidors granes. “Em sento orgullós que el meu club no hagi posat problemes a l’afició contrària. El futbol està fet per la gent, és un espectacle, i no cada dia es pot viure un partit amb un ambient espectacular a la nostra categoria. Per a mi això és preciós”.

Sense canvis

El sancionat Moha és l’única baixa confirmada. En les últimes jornades, Munitis ha confiat gairebé en els mateixos homes, sense fer rotacions. “Físicament, estem bé i amb setmanes llargues tenim temps per recuperar. Estic tranquil perquè jugui qui jugui el nivell de l’equip continua sent molt alt”.

El retorn d’Edgar Hernández a la Nova Creu Alta amb la samarreta del Nàstic -habitualment no és titular- serà un dels al·licients del partit. El gavanenc s’ha perdut bona part de la temporada per lesió, però ara ha tornat per ajudar el seu equip amb la seva experiència i gols. El Nàstic de Raúl Agné, però, perd fiabilitat com a visitant: només suma dues victòries. En canvi, és un dels equips més sòlids del grup amb 27 gols encaixats, dos menys que el Sabadell. Un dels fitxatges del mercat d’hivern, Dani Romera (Ponferradina) s’ha convertit en un dels homes més efectius i ja ha celebrat quatre dianes.

Precisament l’exarlequinat Edgar va ser l’últim golejador contra el Nàstic, la temporada 19/20, amb un gran llançament de falta que va significar el 2-0 definitiu. Abans havia marcat Néstor. El conjunt grana no guanya a la Nova Creu Alta des de la temporada 03/04 (0-1) a Segona B. Militant a Segona Divisió A, les seves tres últimes visites van acabar d’igual manera: 1-0. El partit serà dirigit pel col·legiat balear Mateo Busquets Ferrer.