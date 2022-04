Lluís Matas (Junts): “Aquests tres dies de fira són una culminació de tot un mes de treball en l’eix Sabadell-Japó”

La Fira Sakura Matsuri està sent tot un èxit, així ho reconeix Lluís Matas, candidat de Junts per Sabadell a les pròximes eleccions municipals i responsable polític del programa Projecció de Ciutadania i Turisme de l’Ajuntament. “Vam dir que Sabadell respiraria Japó i crec que ho hem aconseguit, tothom en parla”, ha afirmat Matas qui també ha destacat una assistència major de la prevista inicialment.

SORTIR DE LA ZONA DE CONFORT

La celebració de la fira del Japó ha estat tota una novetat a la ciutat, ja que mai no s’havia fet un acte d’aquesta temàtica. Per Matas crear aquest esdeveniment únic “ha estat un repte, era un risc, però hem assolit l’objectiu situar Sabadell al mapa”. Tot i les limitacions que ofereix la fira els esdeveniments s’han anat desenvolupant a diferents espais i l’objectiu és arrelar el model a la ciutat i fer actes a altres llocs com l’ESDI, La Caixa o la Cambra de Comerç entre d’altres.

APROFITAR LA FIRA SABADELL

De cara al futur l’experiència de la Fira del Japó pot servir per provar altres temàtiques, perquè des de Turisme es vol transformar i professionalitzar la Fira al considerar-la un actiu molt important per la ciutat. Matas ha declarat que des de l’Ajuntament són ben conscients que la fira Fé un potencial turístic i econòmic molt potent i per això cal apostar per aquest nou model de fires.

A falta de les valoracions oficials, que es donaran a conèixer un cop finalitzada la Fira , les primeres estimacions són molt positives i segons ens ha comentat Matas la idea és poder mantenir la seva celebració anual o bianualment per continuar enfortint els vincles de Sabadell amb el Japó.