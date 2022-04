Ens deixa Josep Palau, un dels golejadors del Sabadell europeu

Un altre referent del millor Centre d’Esports Sabadell de la història, el davanter Josep Palau, ens ha deixat a l’edat de 78 anys. Va vestir la samarreta arlequinada durant 10 anys, des de la temporada 64/65 fins a la 74/75, amb una única excepció, la 68/69, quan va militar en el FC Barcelona. Palau marxa amb l’honor de ser el primer golejador en partit oficial a la Nova Creu Alta, davant el València, i ser també un dels golejadors del Sabadell europeu davant el Brugges. En total en va marcar 47 en els seus 179 partits disputats.

Palau ja va vestir els colors arlequinats en l’equip del seu poble, La Llacuna, a la comarca de l’Anoia. Seria com un presagi perquè en la temporada 64/65 es va incorporar al Centre d’Esports, col·laborant amb 6 gols en l’històric ascens a Primera Divisió, l’inici de l’època daurada del club. Curiosament, no hi va ser en la millor campanya del Sabadell a Primera Divisió quan va acabar quart i es va classificar per la competició europea de la Copa de Fires. Aquella temporada Palau va defensar la samarreta del FC Barcelona, però no va gaudir de gaire protagonisme i l’any següent va tornar a la Nova Creu Alta.

Gol a Brugges

Palau va formar part, doncs, de la històrica plantilla que va debutar a Europa, en l’eliminatòria contra el Brugges. Juntament amb Isidro, Pini, Arnal, Marañón, Lluís Muñoz, Ortuño, Montesinos, Garzón, Zaballa, Chus Pereda i Cristo van fer trontollar un dels millors equips del vell continent en aquell moment. El 2-0 aconseguit a la Nova Creu Alta va donar esperances, però a terres belgues, el Sabadell no va tenir opció malgrat el gol de Palau que escurçava diferències. Un 5-1 inapel·lable va acabar amb el somni arlequinat. Palau també va ser protagonista de partits èpics davant els grans, el 3-0 al Real Madrid o la remuntada contra el FC Barcelona (d’un 0-2 al 3-2 final).

Tot i el descens de la 71/72, Palau va continuar al Sabadell a Segona Divisió. Seria determinant en una promoció de permanència davant el València Mestalla la temporada 72/73 amb dos gols, però no va poder evitar el mal tràngol d’un nou descens, en aquest cas a Tercera Divisió, la temporada 74/75, l’última com a arlequinat. Després d’un efímer pas pel Terrassa, va penjar les botes. “El Sabadell ha estat l’equip de la meva vida, on vaig poder demostrar el meu futbol”, va explicar Josep Palau en una entrevista el 2019, en un acte en el qual es va celebrar el 50è aniversari del debut europeu.