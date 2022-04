Què feia un helicòpter croat a Sabadell?

Durant els darrers mesos, alguns sabadellencs han pogut veure sobrevolar a l’Aeroport de Sabadell un helicòpter amb una lliure molt semblant a la de Policia Nacional. Però per moltes similituds que pogués tenir a vista d’ocell, no ho era. Què hi feia, fins aquest dimecres al migdia, un helicòpter de la policia de Croàcia a Sabadell?

L’empresa Heliswiss Ibérica, encarregada del manteniment i reparació d’aeronaus d’arreu del món, amb presència a la ciutat des de fa vint anys, va rebre l’encàrrec per fer una sèrie de modificacions tecnològiques a l’aparell abans de ser entregat al cos policial croat.

La curiositat rau en el fet que aquesta aeronau havia de ser adquirida per la Policia Nacional, però en el darrer tràmit de l’adquisició de l’helicòpter la compra no es va arribar a formalitzar. Des de Croàcia, sí que el van acabar adquirint, però a un preu de ‘mínims’. I és que davant la negativa a canviar la lliurea, simplement es van limitar a modificar Policia per Policija.