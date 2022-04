Sabadell, la tercera gran ciutat en renda per habitant

La renda familiar disponible bruta (RFDB) per habitant a Sabadell és de 17.800 euros (segons les darreres dades disponibles de què disposa l’Institut d’Estadística de Catalunya, referents a l’any 2019), un 2,9% superior a la de l’any anterior i el segon creixement més alt des del 2015, quan la renda per habitant es va situar en 16.400 euros.

Si comparem la capital vallesana amb els municipis catalans que tenen un nombre semblant de població (l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa), es pot observar que Sabadell és la que més recursos per habitants té, seguida de prop per Terrassa (17.300 euros). Badalona, amb 16.800 euros, i l’Hospitalet, amb 15.800 euros, es queden més per sota de les dades de Sabadell.

I si ens fixem en els municipis de més de 100.000 habitants de Catalunya, Sabadell ocupa la tercera posició, només superada per Barcelona (22.200 euros) i Girona (19.000 euros). En definitiva, la capital vallesana se situa a la posició 132 dels municipis més rics de Catalunya d’un total de 458 analitzats (que són els municipis de més de 1.000 habitants).

Per sota de Catalunya i del Vallès

L’indicador positiu de Sabadell coincideix amb un increment de la renda per habitant al global de Catalunya (+4,2%), que és de 18.200 euros. El conjunt de comarques també ha experimentat un augment dels recursos familiars per habitant. Per exemple, al Vallès Occidental, la renda és de 18.500 euros, un 4,5% més alta que respecte a l’any anterior. Per tant, tant la mitjana catalana com la vallesana són superiors a la de Sabadell.

L’economista Arnau Bonada veu positiu que augmenti la renda a Sabadell, però lamenta que sigui més baixa que la mitjana catalana. “El 2012 la renda a la ciutat era més alta que la mitjana a Catalunya. La tendència no és positiva”, afegeix. Per augmentar els recursos familiars, Bonada proposa que Sabadell sigui una ciutat que tingui activitats del sector terciari basades en el coneixement.

D’on provenen els ingressos?

Així mateix, els principals components de la renda s’han mantingut força estables respecte al 2018, tot i que amb algunes variacions. Pel que fa als ingressos, les remuneracions procedents dels salaris es mantenen els darrers anys al voltant del 57% a la ciutat, on gairebé dues terceres parts dels diners que arriben a les llars ho fan a través d’una nòmina. El 2019 un 57,8% de les rendes familiars de Terrassa procedien de remuneració d’assalariats, una dada que és idèntica a la de l’any anterior, és a dir, més alta que la darrera dècada.

Seguidament, la segona font d’ingressos de les famílies de Sabadell són les prestacions socials. Un 21,7% dels recursos econòmics procedeixen de pensions o prestacions socials, per discapacitat, entre altres. En aquest cas, el percentatge de recursos vinculats a prestacions ha oscil·lat a la ciutat entre el 21% i el 23% des de 2010. La xifra supera la mitjana catalana, que és d’un 19,8%, i la vallesana (18,5%).

El tercer indicador dels ingressos és el relacionat amb les rendes empresarials o professionals (excedent brut d’explotació) i se situa a Sabadell en el 20,6%, un percentatge un pèl més baix que el del 2019, que era del 20,7%. De fet, la dada del 2019 és la més baixa des del 2010, quan va ser de 20,4%. El percentatge de recursos vinculats a rendes empresarials ha oscil·lat a Sabadell entre el 20% i el 22% en l’última dècada.