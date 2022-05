Munitis: “Estic molt feliç. Hem fet un pas endavant”

Les valoracions del tècnic arlequinat després de la victòria davant el Nàstic (2-0).

Valoració del partit: “Sabíem que seria un partit molt complicat, llarg, que tocava anar desgastant a un equip molt treballat. Hem iniciat bé, jugant alts i sabent detectar quan havíem de jugar en curt o en llarg. La prova de la dificultat del partit és quan més controlat teníem el partit i ens treuen una centrada lateral i una doble ocasió. El Nàstic és un equip molt treballat, amb les coses molt clares, que no necessita molt per fer-te mal. A la segona meitat hem entrat amb un ritme molt alt davant un equip que encaixa poc. Ha estat molt important ser capaços d’obrir el marcador”.

Dues cares del Sabadell: “Crec que no hi ha hagut tanta diferència. Amb el pas dels minuts, els hi costava més ajustar la pressió i trobàvem situacions de jugadors més alliberats. Hem tingut la fortuna de fer el gol i a partir d’aquí ja se’ns posen les coses més de cara per poder controlar el partit. Crec que el nivell de l’equip ha estat alt en tot moment. Al davant teníem un equip poderós, fort i treballat que per moments no et permetia tenir el control absolut del partit. L’equip ha sabut patir quan ha tocat, amb la doble ocasió”.

Importància del duel: “Per nosaltres era un partit importantíssim. Amb poc et fan mal, van directes. Avui estic molt content i feliç, menys contingut que en altres ocasions. Entenia que el partit era de vital importància i que ens exigia coses diferents. L’equip ha estat capaç d’assumir aquest rol i hem fet un pas endavant”.

S’ha resistit el tercer: “Hem estat capaços de trobar l’equilibri amb la solidesa. Ells ens empenyien molt i era molt difícil de contenir. Han posat gent a davant poderosa, que amb el joc directe t’obliguen a jugar a prop de la porteria, i això és molt difícil d’evitar. Avui no hem tingut l’encert en les diverses ocasions que hem tingut”.

Suport de l’afició: Amb el seu suport no vam caure. Sento molta alegria pels jugadors que venen de passar-ho molt malament i ara és un moment per gaudir-ho. El dia de l’Andorra va ser una pena que es privés a la gent de venir a veure el partit. Això és un espectacle, on volem vibrar i gaudir. Dissabte ens donaran suport i si podem els hi voldrem donar una alegria. Encara hi haurà més responsabilitat“.

Muguruza : “Estem aquí per mèrits propis”

Injecció d’adrenalina: “Teníem moltes ganes de donar una alegria així a l’afició. Veníem de patir molt i ara que estem allà dalt, davant un equip directe i amb l’estadi ple, era just poder donar una alegria l’afició”.

Més que tres punts: “Després de la derrota a Andorra ens mereixíem una mica més. Volíem treure els tres punts. Continuar lluitant pel ‘play-off’. Hem fet un partit molt complet i estem allà dalt per mèrits propis. Hem fet una segona volta per lluitar per l’objectiu que tenim tots”.

Què ha canviat amb Munitis: “Quan va arribar no vam poder guanyar el primer partit, però hem estat dotze partits sense perdre. Hem anat partit a partit i sabíem que teníem moltes opcions d’arribar on estem. La categoria està molt igualada i així s’ha demostrat”.

Rey: “Molta satisfacció poder veure tantes cares de felicitat”

Primer gol a la Nova Creu Alta: “Molta satisfacció poder veure tantes cares de felicitat a la grada. Veure un gol meu, en el meu estadi… He patit per la targeta perquè em pensava que me l’anaven a treure. Sembla que la col·loco millor amb l’esquerra”.

Situació actual: “Tenim una confiança total amb l’equip. Arran de la dinàmica de dotze partits sense perdre, vam agafar confiança i ara sortim al camp amb les idees molt clares. No és casualitat. Ens ho hem guanyat per als que tenim al nostre costat”.