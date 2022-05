El Tibidabo treu un punt valuós davant del Pirinaica (0-0)

El Tibidabo Torre Romeu ha mostrat una notable versió des de l’actitud, personalitat i també des del joc i, gràcies a això ha tret un bon punt davant d’un dels millors equips d’aquest grup 4 de Segona Catalana. Malgrat el bon rendiment, haurà d’esperar a saber què fa el CE Berga, que té dos partits menys i també el Ripollet, que jugarà més tard.

El Pirinaica ha intentat mostrar el seu joc habitual, aquest que ho ha fet arribar fins on està, però ha estat correctament neutralitzat pel conjunt sabadellenc, que ha estat sòlid en defensa, però bastant imprecís de cara a porteria rival. De totes maneres, el Tibidabo continua mostrant dificultats respecte a la precisió en la distribució de la pilota i també continua sent ineficaç en la definició de les jugades. Ha demostrat ser un equip capaç de competir contra qualsevol, al qual li ha faltat aspectes a millorar durant la temporada per a consolidar-se entre els millors.

El partit no ha tingut grans emocions per a destacar, ja que ha estat un xoc molt intens en la meitat del camp i no s’ha concretat amb cap gol. La igualtat ha estat màxima des de la disputa i ha acabat amb la sensació que no és un mal punt per al Tibidabo però pot acabar sent insuficient. El Pirinaica pel seu costat, s’acosta encara més a l’ascens però de moment no pot celebrar.

La pròxima jornada, el Tibidabo ho té encara més complicat: visita al campió, al filial del Centre d’Esports Sabadell que malgrat ja és campió, sempre competeix al màxim i segurament ho continuarà fent fins a final de temporada. Serà dissabte que ve (18.30h) en el Municipal de Olimpia.