Solucions enginyoses per reduir les despeses

Reduir les despeses, però, a la vegada, augmentar la competitivitat, així com garantir la sostenibilitat. Aquest és segurament el gran repte de les empreses industrials catalanes en els pròxims anys. Les solucions tecnològiques basades en la innovació s’han convertit en la principal via per assolir-lo i aconseguir així transformar la indústria. Aquesta és una de les conclusions de la segona sessió del cicle de jornades Innovació 4.0 per reptes de la indústria organitzat per la Fundació per la Indústria– Sabadell 1559 que va tenir lloc ahir.

Les tres start-ups catalanes que van participar-hi (Nechi Ingeniería, Muutech i SmartMonkey) van presentar les seves solucions innovadores, que tenen l’objectiu d’impulsar la transició verda de les empreses, així com reduir les seves principals despeses. I, a banda, Acció, l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat, va exposar alguns dels seus mecanismes de finançament que ofereix a les empreses industrials perquè facin el pas cap a l’economia circular de manera més ràpida, segura i eficient.

Exemples de solucions

D’entrada, el director general de Nechi Ingeniería, Sergio Colado, va explicar alguns dels projectes més rellevants de l’empresa. Nechi Ingeniería elabora sistemes de control innovadors a través dels quals, per exemple, fan que les empreses tinguin un estalvi energètic considerable i una millor productivitat. “Vam fer que una companyia de la indústria alimentària reduís la seva despesa en energia en un 20% i augmentés la seva producció el mateix percentatge”, va detallar.

Seguidament, el director executiu de Muutech, Victor J. Calvo, va presentar què ofereix la start-up: una plataforma de monitoratge que permet tenir el control centralitzat de l’empresa. “Per exemple, gràcies a la plataforma de Muutech, una fàbrica de productes plàstics va reduir els seus costos de producció més d’un 10%. Van poder detectar algunes anomalies que feien que la factura es disparés sense control”, va apuntar.

Finalment, el conseller delegat de SmartMonkey, Xavier Ruiz, va explicar que l’empresa emergent compta amb una eina que permet a les empreses gestionar els seus repartiments. “Hem aconseguit augmentar un 20% la productivitat de les companyies que han contractat els nostres serveis. A més, també ajudem a reduir la contaminació atmosfèrica, ja que els repartiments estan més controlats”, va assenyalar.