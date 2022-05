Adjudicada la reforma de la plaça de la Llibertat

Les obres de reforma de la plaça de la Llibertat, a la Concòrdia, ja estan adjudicades. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sabadell va aprovar ahir aquest tràmit, que permetrà iniciar les obres en els pròxims mesos. El projecte té un pressupost de 181.321 euros i un termini d’execució de sis mesos, de manera que es preveu tenir-les enllestides a finals d’any. Aproximadament la meitat del cost es destinarà a reformar pròpiament la plaça i l’altra meitat, a reparar les filtracions de la junta de dilatació de l’aparcament de Vimusa que hi ha just a sota.

La segona tinenta d’alcaldessa i regidora del districte 4, Marta Morell, va destacar que aquest projecte forma part d’un “punt important del pacte de govern” amb el PSC. Tot i que inicialment es va dir que les obres començarien el passat mes de març, Morell va treure importància al canvi de dates perquè “ens hem centrat molt en els projectes Next Generation”, que s’havien de presentar en un temps concret. La reforma de la plaça de la Llibertat preveu remodelar i ampliar l’àrea de jocs infantils de la plaça i col·locar noves taules de tennis taula -mantenint les actuals- i de pícnic. També hi haurà dues àrees de joc infantils, una per a nens petits i una altra inclusiva per a infants de més de sis anys. Amb les obres es mantindran les zones verdes i l’aranya de joc, a part del mobiliari urbà.

En total, s’hi instal·laran 8 jocs de diferents tipologies: tobogans, gronxadors, molles, carrusel i un conjunt de jocs compostos inclusius. També hi haurà quatre taules de pícnic amb bancs; cartells senyalitzadors; una tanca perimetral de la zona de jocs i una font. A més, l’accés serà completament adaptat.

Corregir les filtracions

Les obres permetran reparar la junta de dilatació del centre de la plaça per tal de corregir les filtracions que ara hi ha a l’aparcament subterrani. Per fer-ho possible, es refarà la impermeabilització de l’espai i es reconstruirà la junta de dilatació que travessa la plaça de banda a banda.