Convidats a somniar fins a final de temporada

Fins al passat diumenge, el tècnic Pedro Munitis no s’havia mogut ni un mil·límetre del seu discurs, tot i les nombroses i repetides preguntes de la premsa davant la possibilitat que l’equip estigués en disposició de lluitar per l’ascens al futbol professional. Però des del gol de Jacobo –celebrat amb especial efusivitat picant les mans contra la banqueta–, passant pel d’Aarón Rey i la posterior roda de premsa del tècnic, va quedar clar que alguna cosa havia canviat, després de sumar tres punts importantíssims, o alguna cosa més davant un rival directe: “Avui estic molt content i feliç, menys contingut que altres vegades. Entenia que el partit era de vital importància i que ens exigia coses diferents. L’equip ha estat capaç d’assumir aquest rol i hem fet un pas endavant”, va reconèixer. Per primera vegada, vèiem un Munitis més terrenal, mostrant, a la seva manera, l’alegria i la felicitat d’una victòria que de retruc servia per certificar la permanència a la categoria. I així deixar de mirar, per si algú encara tenia la temptació, cap a les posicions de descens.

De “patir” a poder golejar

Abans de l’inici del partit, una pancarta des del sector d’animació de la Nova Creu Alta demanava a l’equip de Munitis poder somiar amb el play-off. En una primera meitat, on el Centre d’Esports Sabadell “va saber patir” davant un equip “molt treballat, amb les coses molt clares, que no necessita molt per fer-te mal”, va explicar Munitis. Al final dels 45 minuts, el millor va ser el marcador (0-0), en una primera meitat on les ocasions més clares les va posar el Nàstic i el Sabadell li costava trobar espais a la teranyina d’un dels equips menys golejats de la categoria. A la segona meitat, amb la diana de Jacobo, l’equip va fer empetitir a un Nàstic que hauria pogut sortir golejat, amb una mica més d’efectivitat de cara a porteria: “Avui ens ha mancat aquest encert en les diverses ocasions que hem tingut, però hem aconseguit l’equilibri en la solidesa davant un equip que ens costava contenir”.

“He vist moltes cares de felicitat”

La victòria va tornar a ser un èxit cLa victòria va tornar a ser un èxit coral, tot i que és cert que van destacar un parell de noms propis: Jacobo González, per tenir una participació directa en els dols gols del Centre d’Esports Sabadell, i Aarón Rey, qui es va estrenar a la Nova Creu Alta, l’home més feliç entre la plantilla de Pedro Munitis. “He sentit molta satisfacció en poder veure cares de felicitat a la grada. Veure un gol meu, en el meu estadi… Sembla que la col·loco millor amb l’esquerra”, va ironitzar l’hàbil jugador gallec. Qui tampoc va amagar la seva satisfacció va ser el lateral Joseba Muguruza, qui diumenge es va haver de posar la granota de treball per mirar d’interceptar les innumerables centrades laterals dels de Raül Agné. Per a Muguruza, la derrota davant l’Andorra va ser un estímul per “treure els tres punts i continuar lluitant pel play-off. Hem fet una segona volta per lluitar per l’objectiu que tenim tots”, va explicar Muguruza.