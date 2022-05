Comença el curs d’Educació digital per a sèniors al Campus de la UAB de Sabadell

El curs Educació digital per a sèniors va arrencar dimarts a la Facultat d’Economia i Empresa de Sabadell de la UAB, una formació organitzada per EUTIME, Alumni UAB i la mateixa UAB. El curs, de vuit sessions, ocuparà l’aula d’informàtica tos els dimarts i dijous de maig.

L’acte va ser presentat per Santiago Guerrero, com a representant del rectorat al Campus Sabadell, i per Joan Rios, president d’EUTIME, els quals van donar la benvinguda a la quinzena d’alumnes d’aquest curs, impartit per l’educador digital Gerard Vilanova, de TICACTIVA. La representant d’Alumni va lliurar als assistents una bossa als estudiants amb diversos materials aportats per les entitats organitzadores.

En aquesta primera sessió, l’activitat es va centrar a fer una mirada detallada als dispositius (ordinador i mòbil) i les seves partes, les connexions, l’espai de treball a la pantalla, el sistema operatiu, el ratolí i les accions bàsiques de navegació. Els alumnes van acabar la sessió posant a prova els coneixements apresos a través d’un concurs en línia.

En la propera sessió, dijous 5 de maig, es tractarà la navegació amb més profunditat i la identitat digital. En posteriors sessions, es tractaran temes com el correu electrònic, l’edició de textos i d’imatges, les xarxes socials, la videoconferència o les gestions en línia. El propòsit d’aquesta formació és reduir l’escletxa digital entre la població sènior.