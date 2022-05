La Crida comença a configurar les llistes electorals per al 2023

La Crida per Sabadell tanca aquesta setmana la primera part del seu procés per configurar les llistes per les eleccions municipals de 2023. La formació política va arrencar fa dues setmanes un procés participatiu intern per posar a sobre la taula noms de persones adherides al grup municipal o representatives del seu projecte i valors.

“Les propostes són lliures i les persones proposants poden fer-ho per a elles mateixes o per a qualsevol persona que cregui que pot representar al projecte”, afirma el grup municipal, que en aquest mandat compta amb tres regidors: Nani Valero, Anna Lara i Lluís Perarnau, actualment. El procés està obert per a persones adherides a la Crida, des del 14 d’abril fins a la mitjanit del 6 de maig.

Un cop rebudes totes les propostes, una comissió s’encarregarà de revisar el procediment i de validar a les persones suggerides. La Crida convocarà una assemblea general el 28 de maig per començar a definir la llista electoral.

“L’aposta de la Crida per complementar l’autoorganització al carrer amb la feina a la institució implica elaborar una llista, entre totes, de les persones que ens representaran i que treballaran, també dins la institució, per aconseguir una Sabadell millor per a qui hi viu”, ha declarat la portaveu de la formació, Aurora Murillo.

La formació va començar el passat mes de març el procés de debats per realitzar el seu programa electoral. Juntament amb l’elaboració de llistes, es vol donar el tret de sortida a la precampanya per a les eleccions del 2023. Està previst que els processos culmini el pròxim octubre.