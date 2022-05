Cas Helena Jubany: analitzaran si hi ha ADN de l’investigat a l’escena del crim

El jutge que instrueix el cas de l’assassinat d’Helena Jubany el 2 de desembre de 2001 a Sabadell ha ordenat repetir les proves d’ADN a les pertinences de la jove trobades a l’escena del crim, i que es troben a dia d’avui sota custòdia judicial. L’objectiu seria comparar-les amb el material genètic de l’únic investigat actualment, Xavier Jiménez, que va quedar en llibertat el 22 d’abril després de declarar davant del jutge. El magistrat també ha cridat a declarar en qualitat de testimonis, previsiblement de cara al setembre d’aquest mateix any, dues persones més, el cap de la Secció Natura de la Unió Excursionista de Sabadell (UES) i una persona de l’entorn de Jiménez, que podria aportar novetats sobre la seva coartada la nit dels fets.

Jiménez va ser cridat a declarar en qualitat d’investigat el 22 d’abril per la mort d’Helena Jubany, i, només responent al seu advocat, va negar qualsevol implicació en els fets que van acabar amb la vida de la bibliotecària de Mataró. La seva declaració responia a la presumpta connexió establerta a partir de l’informe cal·ligràfic de la policia espanyola entre un correu electrònic que es va obtenir del disc dur de l’ordinador de Jubany i els anònims que va rebre els dies 17 de setembre i 9 d’octubre d’aquell mateix 2021, que provindrien de persones diferents.

Ara, el magistrat ha decidit, lluny d’arxivar el cas, demanar noves proves, aprofitant els avenços tecnològics i els nous indicis que hi ha sobre la taula. Així, reclama d’ofici a la Diputació de Barcelona correus electrònics i documents de Jiménez per a dur a terme la prova filològica, i determinar si algun dels anònims es van escriure de manera similar a l’estil de l’investigat.

A la vegada, també demana a la Diputació si es té constància de la presència o absència el dia 9 d’octubre de 2001 al seu lloc de treball al Consell Comarcal del Berguedà. Tal i com demanava la família de Jubany, petició a la qual la Fiscalia hi va donar suport, ara s’analitzarà les pertinences de la noia el dia de la seva mort per determinar si hi ha coincidències entre les mostres genètiques que s’hi conserven i les de Jiménez.

De la mateixa manera, es demanarà a l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses dades sobre les mostres preses a les parts íntimes de Jubany, on d’entrada no s’hi havia localitzat restes d’esperma.

El jutge també ha citat a declarar dues persones, una de les quals és la cap de la Secció Natura de la UES i l’altra una persona de l’entorn de Jiménez. L’objectiu és determinar on era la nit dels fets, donat que es desmuntaria la coartada de la defensa i que el situa prenent una cervesa amb un amic.

La defensa presentarà recurs

En declaracions a l’ACN, l’advocat de la defensa, Marc Pérez, ha assegurat que estan treballant en la presentació d’un recurs després de rebre la interlocutòria del jutge. “Seguim dient que són hipòtesis sense diligències ni proves que acreditin la participació de Jiménez en els fets que s’investiguen”, ha detallat Pérez, que assegura que es tracta de “meres hipòtesis que construeix el jutge”.

Pel que fa a les mostres d’ADN, assegura que són aspectes ja resolts perquè no es va trobar restes d’esperma en les anàlisis ja practicades. És per això que la repetició de proves, diu, són una prospecció de l’acusació per veure què hi poden trobar.

De la mateixa manera, assegura que el seu representat pot acreditar, com ja va fer al 2002, que era treballant a Berga des del 17 de setembre: “Era materialment impossible que dos a Sabadell el 9 d’octubre”, quan Jubany va rebre el segon dels dos anònims que va rebre.

Crim amb més d’un sospitós

El jutge té clar, però, que l’assassinat de Jubany no el va protagonitzar una sola persona. Jubany va ser llançada viva des d’un terrat, despullada, drogada i amb ferides al cos, entre elles cremades, però en estat inconscient. “Els fets (…) no haurien estat fets per una única persona, sinó que es tractaria de l’actuació conjunta de vàries persones que, amb major o menor grau d’intervenció, haurien participat en els successos que van acabar amb la mort d’Helena Jubany el 2 de desembre de 2001”, assenyala el magistrat en el seu escrit.

“La mobilització del cos hauria estat feta o bé per una persona de gran força física o amb coneixements sanitaris sobre el trasllat de cossos o, més probablement, per vàries persones”, afegeix. És en aquesta mateixa línia que en tot cas la família manté que Jiménez seria coautor del crim.

Amb les proves que es tenen, la família manté que hi estaria implicat Santi Laiglesia, que ja va ser investigada però que el seu cas va quedar arxivat al 2005. Si no hi ha nous indicis que l’assenyalin amb pèls i senyals, al 2025 quedarà lliure de càrrecs.