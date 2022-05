La nova mobilitat obliga a repensar l’ús de l’espai públic

L’arribada a Sabadell del nou model de bicicletes i patinets compartits posa sobre la taula diferents reptes en matèria de mobilitat. Qüestions que els experts creuen que cal abordar des de l’Ajuntament davant la tendència a créixer d’aquest model. D’entrada, l’empresa Reby ha incorporat 50 patinets i 20 bicicletes a l’espai públic, però no es pot descartar que n’hi hagi més en els pròxims anys. Diferents agents de la societat sabadellenca insten l’Ajuntament a regular l’ús d’aquests vehicles de mobilitat personal compartits per anticipar-se a les situacions que puguin sorgir a partir d’ara.

Des de la Fundació Bosch i Cardellach, l’arquitecte Francesc Camps assenyala que “l’Ajuntament té l’encàrrec de cuidar i gestionar l’espai públic”, per la qual cosa, igual que regula les terrasses dels bars, les zones de càrrega i descàrrega o els guals, també “ha de regular, per descomptat”, l’ús de l’espai públic per part de les empreses privades que ofereixen bicicletes i patinets compartits.

I això podria passar perquè paguin un cànon o hagin de tenir els seus propis espais per deixar els vehicles, posa d’exemple el portaveu de la Plataforma d’Entitats per un Urbanisme Sostenible de Sabadell (PEUS), Pau Avellaneda. El sabadellenc apunta que “si l’empresa utilitza espais públics, potser ha de pagar un cànon per fer-ho”.

Pagar per l’ús públic?

Avellaneda indica que igual que bars i restaurants paguen per tenir les taules a fora, o El Tallaret ha hagut de pagar per la cessió de l’espai de Cal Balsach, també hauria de fer-ho qualsevol empresa que utilitzi els aparcaments de bicicletes públics, fanals o qualsevol altre espai. Un cànon que podria servir per fer-ne el manteniment, o bé, retirar aquells vehicles abandonats o que no es trobin en llocs adequats. En una línia similar sobre l’estacionament dels vehicles, Francesc Camps posa sobre la taula que s’hauria de decidir on es poden aparcar, de la mateixa manera que també correspon al consistori fiscalitzar i vigilar l’ús de qualsevol altre vehicle.

El representant de la Bosch i Cardellach considera que aquest tipus d’acords publicoprivats haurien de tenir condicions econòmiques i temporals. I afegeix que seria interessant que de qualsevol iniciativa publicoprivada “en sorgís alguna cosa que aporti solucions, coneixement, expertesa i progrés al que és públic”. “Aprofitem aquests acords per pensar conjuntament futures situacions que ens trobarem”, sentencia Camps. L’Ajuntament no s’ha posicionat, de moment, sobre aquesta qüestió.