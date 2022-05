Concurs de la Crida: un micropoema que esdevindrà ‘street art’

Un micropoema que s’immortalitzi com a grafiti en una paret de la ciutat.

La Crida per Sabadell convoca un concurs de poesia en format micro, en el marc de la recentment celebrada diada de Sant Jordi. “Volem posar el nostre granet de sorra en el foment de l’ús de la llengua catalana a Sabadell”, explica la militant i la filòloga Esther Saborido. “A més a més, comptarem amb un jurat de luxe en el qual hi participaran una periodista de Vilaweb, un escriptor, una filòloga i un activista per la llengua”.

Hi ha temps per enviar les propostes fins al 15 de maig. A més a més, la Crida demanda posar el focus en biblioteca del Districte 5. “Volem una biblioteca a cada barri, com a element cohesionador”, explica per la seva part Guillem Fuster. “Perquè això sigui possible, s’ha de complir primer amb el pla de biblioteques aprovat el 2006, que preveia mínim una biblioteca a cada districte”, afegeix.

A més a més, la regidora de la Crida Anna Lara també demana que la programació cultural sigui majoritàriament en català, així com que es creï un plec lingüístic per a les empreses subcontractades per l’Ajuntament.