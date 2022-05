Recreacions més realistes, l’objectiu de 3D Render Life

Saber a través d’imatges virtuals en 3D quin serà l’estat final d’unes obres abans que s’acabin. Per exemple, d’un jardí privat, un pati o bé un menjador de casa. Aquesta és la principal tasca de la start-up sabadellenca 3D Render Life, creada ara farà un any i mig per l’emprenedor i dissenyador d’exteriors Carlos Fernández, de només 25 anys. En definitiva, la companyia mostra renders a empreses i particulars sobre les reformes que volen dur a terme. Desenes de clients ja han confiat en els serveis de la companyia, que, de moment, només opera a Catalunya, tot i que aviat podria fer-ho arreu de l’Estat. El paisatgisme, sector en què opera 3D Render Life, es troba en auge i l’empresa emergent vol aprofitar aquesta situació.

Com va començar l’empresa?

Carlos Fernández va cursar un cicle mitjà d’informàtica i un de superior d’animació 3D i videojocs. Un cop va acabar-los va entrar a treballar a una empresa immobiliària, on va estar prop de dos anys fent dissenys en 3D. El sabadellenc va adonar-se que el sector immobiliari no estava prou digitalitzat i, per això, va decidir crear la seva pròpia companyia per canviar aquesta realitat. “Cap empresa era capaç d’ensenyar-te en 3D l’estat final d’unes obres, només ho feia jo. Vaig pensar que això era una gran oportunitat per muntar el meu propi negoci dins del sector immobiliari i paisatgístic, en el qual ja tenia multitud de contactes d’haver-hi treballat” explica Fernández.

Dit i fet, 3D Render Life va néixer només unes setmanes després que ell marxés de l’empresa a través de la qual va entrar al món laboral. Fernández va fer una inversió inicial mínima (els 3.000 euros necessaris per muntar una S.L.), però li va ser suficient perquè la start-up comencés a funcionar. “Només vaig fer campanyes de màrqueting perquè les empreses i particulars coneguessin 3D Render Life”, apunta.

Des de llavors, la companyia, en la qual fins ara només treballa de manera fixa Carlos Fernández, ha tingut desenes de clients, als qui imatges virtuals, creades en 3D, de l’estat final de qualsevol obra, sigui interior o exterior. Entre ells, hi ha la cadena de restaurants Muerde la Pasta, la Fundació Catalonia i Evergreen. “Oferim un disseny evolutiu, és a dir, ens adaptem a les necessitats dels clients. Si algú es vol fer un jardí, nosaltres li mostrarem renders de com pot quedar, sense arquitectes per entremig. Hi ha molt poques empreses que donin aquest servei, ja que la majoria com a molt fan dibuixos en paper de l’obra final”, exposa el fundador de la start-up.

La paradoxa de la pandèmia

Dit això, l’arribada de la pandèmia va aturar els projectes que tenia en marxa 3D Render Life. Tanmateix, pocs mesos més tard, l’empresa va rebre una allau de comandes, que es va mantenir tot aquest 2021. “Molta gent va voler reformar el pati per convidar a amics i família. De fet, empreses amb qui col·laboro m’han comentat que el 2021 ha sigut el seu millor any”, assenyala Carlos Fernández.

Quant al futur, el propòsit del creador de la start-up és que la companyia augmenti encara més la gamma de clients i que sigui un referent del sector del paisatgisme. “El meu objectiu no és que l’empresa facturi un milió d’euros, però sí que sigui coneguda i que els clients estiguin contents amb el servei”, afirma Fernández. De moment, 3D Render Life no té previst tancar una ronda de finançament a curt termini. “L’empresa encara pot créixer sense inversió. A més, cada cop tenim més visibilitat”, conclou.