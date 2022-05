Empoderem Sabadell aprofitant tots els actius

[Per Lluís Matas, portaveu i candidat de Junts per Sabadell]

Aprofitem els actius per no deixar escapar cap oportunitat per transitar pels ponts. Caminem de pressa des de Sabadell fins a la Generalitat, anem i tornem sempre que podem. Ara tenim capacitat d’incidir i ho fem per la drecera més ràpida.

Comença a ser el moment de veure els resultats de la nostra proposta de programa. L’any 2019 vam fer una anàlisi de les necessitats de Sabadell, fent un exercici, punt per punt, mirant de tocar les tecles importants, amb l’objectiu d’encoratjar i espavilar la ciutat. Els temes socials, econòmics, d’educació i

d’infraestructures eren més

que prioritaris i ens hi hem esforçat.

Tot per a la nostra gent gran

Junts per Sabadell sumem esforços per treballar amb els consellers de la Generalitat que poden incidir de forma significativa. En aquesta línia de treball ens hem reunit amb la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, per acabar de formalitzar els acords de la nova residència al Parc Central, que serà una realitat el 2025 amb 90 places residencials i 20 places de centre de dia. Amb aquesta gran notícia es dona resposta a vint anys de reivindicació veïnal, i ara sí que serà possible!

Educació i salut, dos inseparables

El conseller de Salut Josep M. Argimon ha vingut a la ciutat per conèixer de primera mà l’escola d’infermeria i juntament amb la conselleria de Recerca i Universitats, liderada per Gemma Geis, fomentem un sistema universitari connectat i compromès amb la salut, perquè els professionals de la salut són una necessitat prioritària. Fruit d’aquesta feina conjunta, Sabadell serà un centre de formació de grau superior d’on sortiran 75 nous infermers i infermeres a cada promoció. Una professió que cal dignificar i potenciar, reforçant la identitat professional, millorant les competències i habilitats. El nou gran d’Infermeria, amb la proximitat del Parc Taulí, serà un gran atractiu per als estudiants.

La primera consellera de Sabadell

La consellera Ciuró, un valor molt especial per a nosaltres, treballa des de Justícia per aconseguir uns jutjats que donin resposta a les necessitats de la comarca, una justícia àgil i dinàmica, molt més propera i moderna. Si volem ser una ciutat de progrés, hem de consolidar els nostres serveis al territori.

Sabadell mira cap a l’orient

També hem construït un pont amb la conselleria d’Acció Exterior i Govern Obert, liderada per la consellera Victòria Alsina, que ha visitat la nostra ciutat amb motiu de la fira Sakura Matsuri, que té lloc aquesta setmana. Hem tingut l’oportunitat de compartir el magnífic repte de projecció que significa la fira per al nostre municipi. El gran impuls i oportunitats que el Japó representa actualment són immenses. Aquesta és una prioritat estratègica per a Catalunya, també per a Sabadell i estem segurs que donarà nou vigor a la ciutat.

També fem ponts aeris

Finalment, esperarem a l’aeroport el vicepresident Jordi Puigneró, ja que volem convertir l’Aeroport de Sabadell en un centre de referència d’innovació aeronàutica. Ampliar l’oferta formativa i explorar el camp de la investigació, tot per atraure empreses vinculades amb la innovació i per incentivar l’economia amb noves activitats.

Nosaltres, que som els del SÍ, sempre construïm pel progrés. Camins, ponts i aeroports, les infraestructures que calguin per empènyer cap a la inevitable digitalització i equilibri territorial, a Sabadell tenim una via ràpida potent que aprofitarem.

Nota de l’editor: El D.S. obre les pàgines a les opinions dels grups amb representació a l’Ajuntament, que es publiquen segons ordre d’arribada.