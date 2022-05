El juvenil del Sabadell cau davant l’Europa a l’Olimpia (1-2)

Insuficiència arlequinada. El juvenil del Sabadell no ha pogut mantenir un bon rendiment durant els 90’ i ha acabat caient davant d’un notable Europa, que ha començat confós, però ha tingut molt d’orgull i ganes i ha acabat emportant-se 3 punts molt importants per a ells.

Tot ha començat de cara per als de Marc Nomen, que als 5’ s’han avançat mitjançant un gran gol de Xiaoke. No obstant això, ha estat l’única ocasió clara de l’equip sabadellenc en tot el partit. Des del gol, no ha sabut com arribar i provocar més ocasions de gol i ha acabat veient com li han tret els tres punts de la butxaca.

L’Europa ha fet mèrits per a guanyar i el Sabadell no ha pogut contrarestar. Si bé és cert que cap dels dos equips ha realitzat un gran partit en general, els visitants han mostrat molt de caràcter per a buscar l’empat abans del descans i trobar-lo.

Després del descans no s’han vist grans canvis al Centre d’Esports. L’equip ha tingut la possessió però no ha gaudit de profunditat i oportunitats de gol. D’aquesta manera, han passat els minuts fins que l’Europa si ha trobat el gol de la victòria que el conjunt arlequinat no ha aconseguit empatar en cap moment.

Amb aquesta derrota el Sabadell continua cinquè amb 50 punts, tres per sobre de l’Ebre. La pròxima jornada serà el dia 22, quan el Sabadell visitarà al Gimnàstic de Tarragona per la jornada 33 de Divisió d’Honor juvenil.