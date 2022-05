Socis del Sabadell es plantegen una reclamació jurídica per la polèmica del Johan Cruyff

La polèmica per la prohibició per part de la seguretat del FC Barcelona d’accedir als aficionats del Centre d’Esports amb elements del club a la zona considerada ‘local’ continua portant cua. De fet, un grup de socis arlequinats, sota la iniciativa del conegut documentalista sabadellenc Fèlix Colomer, es plantegen la possibilitat de fer una reclamació jurídica.

Els tres arguments es basen en si és legal prohibir l’accés a un estadi simplement per la manera de vestir; si es pot considerar fins i tot una estafa adquirir l’entrada sense cap mena d’avís i després negar l’accés i, finalment, l’obligatorietat de mostrar el carnet d’identitat en un recinte esportiu. Fèlix Colomer, en declaracions al Diari de Sabadell, considera que es van “vulnerar uns drets i ara cal saber si això podria tenir recorregut. M’agradaria comptar amb el suport de més socis i del mateix club per veure si es pot fer alguna cosa més perquè la situació va ser molt desagradable i, sobretot, humiliant”.

Fèlix Colomer va ser un dels afectats i ho explica així: “Em vaig dirigir a la porta 4 després d’haver adquirit l’entrada a través del web del FC Barcelona. Hi vaig anar amb una samarreta del Sabadell i un amic que lluïa els colors del Barça. Ell va entrar sense cap problema; a mi m’ho van prohibir. No entenia res. Després vaig comprovar que afectava molta més gent i vaig considerar que era una situació absurda i cali fer alguna cosa. A través de les xarxes ha pogut contactar amb molts afectats i m’han explicat les seves històries que intentaré traslladar per tot arreu. Això no es pot tolerar”.

Admet que s’havia produït un avís previ a través de les xarxes, advertint que no es podria accedir a la zona de l’afició local amb “simbologia del Sabadell”. Però Fèlix Colomer denuncia que “l’alternativa era reubicar-nos amb la majoria de l’afició arlequinada i això no ho van fer. Ens van enganyar. Era impossible anar a aquella zona perquè no teníem el tiquet corresponent. Jo em vaig amagar la samarreta sota els pantalons i vaig poder entrar, però la tristor per la situació és per sempre”.

Situacions surrealistes

Els socis afectats per la prohibició van haver de recórrer a solucions d’emergència. El més habitual va ser amagar els elements ‘arlequinats’ sota la roba, però va haver-hi alguns casos realment surrealistes, com el que explica Fran Otero, qui va substituir les samarretes arlequinades per unes altres adquirides en un súper del costat. Afegia: “valors zero”.

Potser la situació més estrambòtica i lamentable la va viure una família que anava amb els seus dos fills, un molt petit en el cotxet. Van posar les bufandes i samarretes en una bossa i la seguretat ho va regirar tot sense permís malgrat la presència del nen al cotxet.

El Cesc Esteve també va anar amb un amic del FC Barcelona i li va passar com al Fèlix Colomer. “Ell, sí; jo, no. Ho vaig solucionar amagant la samarreta sota de la roba. Feien escorcolls com si fóssim delinqüents”, denuncia. En general, el missatge és contundent: “Mai ens havíem sentit tan maltractats en un camp rival”.

Sense resposta oficial

En l’àmbit oficial, no s’han produït reaccions. El FC Barcelona, com a organitzador del partit, s’empara en la Llei de l’Esport que impedeix barrejar aficions dels equips en la mateixa zona. De fet, és el que va passar amb la visita de l’Eintracht de Frankfurt en el partit de l’Europa League al Camp Nou. Llavors, la seguretat es va veure superada. En canvi, dissabte van poder combatre l’afició arlequinada.

El Centre d’Esports lamenta el patiment dels socis afectats encara que subratlla l’avís del FC Barcelona que va publicar al web oficial i a les xarxes hores abans del partit. La vicepresidenta i responsable de l’àrea de màrqueting, Ana Navés, va intervenir per aclarir la situació a les mateixes portes d’accés, però el servei de seguretat blaugrana es va mostrar implacable. Aquesta mateixa temporada, per cert, a la Nova Creu Alta s’han pogut veure seguidors de l’equip rival, com el RM Castilla, amb tota mena d’elements fora de la zona visitant, concretament a tribuna, darrere de la banqueta del filial blanc. També els seguidors del Sabadell han pogut lluir samarretes i altres elements en tots els desplaçaments en diferents ubicacions.