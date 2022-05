El teu defensor: “Al carrer Migdia, els cotxes van massa ràpid”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com

La Isabel, lectora i veïna del carrer Migdia, reclama actuacions per reduir la velocitat dels cotxes a aquest carrer de Sabadell. L’Ajuntament sosté que estudien periòdicament els entorns sensibles per fer-los “més segurs”.

La Isabel és veïna del Centre de Sabadell, concretament, del carrer Migdia, i s’ha posat en contacte amb el Diari per reclamar actuacions sobre la mobilitat a aquest carrer. “Tinc dues filles molt petites i pateixo cada dia per la quantitat de cotxes que hi circulen a tantíssima velocitat”, explica a El teu defensor. La nostra lectora explica que va presentar una reclamació formal a l’Ajuntament de Sabadell fa aproximadament un any on proposava mesures per reduir les velocitats al carrer: “Hi hauria solucions com ara com ara instal·lar bandes reductores de velocitat”, especifica.

Així i tot, no hi ha hagut resposta i aleshores ha decidit contactar amb el Diari de Sabadell per reclamar una resposta, però res ha canviat. La veïna remarca que al carrer Migdia s’hi troba una escola (l’Escola del Sol) i a prop hi ha un institut i el Centre d’Assistència Primària del Centre, “i aleshores el trànsit de persones també és elevat”, sobretot vianants vulnerables com nens o gent gran.

“Els cotxes quan venen del carrer Horta Novella i giren a la plaça del Gas per agafar carrer Migdia, veuen una recta estreta i comencen a accelerar”, apunta. La veïna ha remarcat que s’assoleixen fortes velocitats, tot i que el màxim permès és de 20 km/h perquè es tracta d’una zona escolar. Així, demana a l’Ajuntament que hi actuï per evitar algun ensurt.

S’estudien els entorns escolars

El Diari de Sabadell ha contactat amb l’Ajuntament per traslladar-li la petició de la Isabel. En aquest sentit, fonts municipals admeten que no han detectat aquesta problemàtica concreta al carrer Migdia. Així i tot, han recollit la petició i expliquen que “s’estudien periòdicament tots els entorns sensibles com són les entrades o sortides de les escoles per tal de poder fer-los més segurs”.

De fet, l’Ajuntament ha previst millores al voltant dels centres educatius de la ciutat per brindar major seguretat a infants, tant d’escoles bressol com d’escoles i instituts. I ha previst obres a tots els barris de la ciutat a partir del segon semestre del 2022 per ampliar voreres, elements per reduir la velocitat dels vehicles, noves senyalitzacions… Com la Isabel, ens podeu fer arribar les vostres peticions al nostre correu electrònic.