Marta Urzaiz (Ripollet, 1993) és clarinetista, flabiolista, docent a Sabadell i l’any 2020 va enregistrar el seu primer disc Femina Feminae amb música original per a clarinet i piano del compositor Gerard Pastor. Des de l’octubre passat va assumir la direcció de la Cobla Contemporània, convertint-se en la primera dona que la dirigeix com a preparadora titular i en la segona dona que ha dirigit una cobla, juntament amb Concepció Ramió. Conversem amb ella per conèixer més sobre aquesta tasca.

No és freqüent trobar dones com a directores i menys davant d’una cobla. Ets una excepció. De moment, sí. Esperem que les coses canviïn. Però l’important és valorar a les dones únicament pel seu talent i els seus mèrits. Cal avançar en la igualtat de gènere però posant al centre d’observació la feina ben feta, les qualitats, i no l’argumentació de gènere.

És lògic. Com va sorgir l’oportunitat d’ocupar-te d’aquest actiu i peculiar conjunt que és la Cobla Contemporània? Sempre m’ha interessat el món de la direcció musical. Ser clarinetista, flabiolaire i haver tocat en banda de vents, cobla i com a solista m’ha donat una experiència que es va incrementar en conèixer al director Jordi Mora i, sobretot, en Gerard Pastor. De fet, va ser ell qui em va recomanar com a directora de la Cobla Contemporània, després que jo substituís a Raúl Lacilla en un assaig l’any 2019. Quan en Lacilla va acabar la seva etapa com a director, m’ho van proposar i des de l’octubre de 2021 vaig començar els assajos. I, per cert, estic molt contenta de la feina feta aquesta primera temporada.

La Cobla Contemporània és una de les nombroses formacions de cobla a Catalunya, i segurament la més inquieta quant a projectes. Quins són els seus trets idiosincràtics? Crec que la versatilitat i l’originalitat de les seves propostes artístiques, ja que inclouen des de sardanes estrictament contemporànies fins a sardanes que versionen músiques de pel·lícules, d’anuncis i sèries de televisió. En aquest sentit, és molt remarcable la voluntat de connectar amb noves generacions de músics i de públic, també el ballador de sardanes, per donar un atractiu especial a la cobla i mantenint viva la sardana com a gènere.

Quin és el vostre calendari de treball? Assagem cada dijous al vespre des d’octubre fins al maig o el juny preparant el repertori que s’interpretarà a plaça entre l’abril i l’agost. Hi treballem tant el repertori que incorporem com l’habitual, atenent el so de conjunt, l’afinació, el balanç, el fraseig, la unificació de les articulacions i seccions, etc.; per tal de donar una dimensió especial a cada obra.

I quantes ballades acostumeu a fer per temporada? Unes 125 de mitjana.

Una xifra abundant, com ho és la d’enregistraments… Sí. Ronda la quarantena de discs entre les diferents col·leccions. Per exemple, són 10 discs de la sèrie Contemporanis, amb sardanes de nova creació escrites en els últims mesos; 12 enregistraments de Sardaxou, amb sardanes fetes amb melodies de música de pel·lícules; 5 de l’Audició, dedicada exclusivament a sardanes; 3 projectes de Fent Amics, on col·laboren amb altres formacions; 3 també a Èxits, amb les peces més populars; i, per últim, el Ballem 1, amb arranjaments de pasdobles. A banda també hi ha el Vint tocats, el Festa Major o el Super Sardana de l’any, on es presenta un concert en directe juntament amb el Quartet Mèlt.

Quin palmarès! I estrenes? Al llarg dels 25 anys d’història, la formació ha acumulat 194 estrenes de sardanes de Sardaxou mentre que per a la col·lecció “Contemporanis” han enregistrat 124 sardanes de 82 compositors actuals vius.