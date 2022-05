Les paraules es tornen a encadenar a l’Espai Àgora

Després de l’estrena d’aquesta adaptació de l’obra de Jordi Galceran el passat abril, l’Espai Àgora acull per segon cop aquesta proposta de petit format. Serà aquest divendres, 13 de maig, a les 21 h.

Carla Corral i Harrison Parpillon són els dos actors protagonistes, juntament amb Arnau Berlanga en tasques de direcció i Feliu Esteve i Èric Mas com a tècnics de so i llums. El text ens presenta una parella divorciada, en Ramon i la Laura. Ell l’ha segrestada en venjança per haver-lo deixat i ha esdevingut un psicòpata perillós. Ella ha d’intentar escapar amb vida, però abans haurà de sotmetre’s als seus desitjos, i jugar a una versió macabra del joc de les paraules encadenades. Enmig de la conversa, apareixen retrets del passat, confessions, infidelitats i altres subtextos que intenten explicar per què els dos personatges han arribat fins aquí.

“Aquesta versió retalla el text original per condensar la història en menys d’una hora, aconseguint així un efecte doblement impactant per la intensitat amb la qual els actors porten a escena el plantejament, nus i desenllaç sense donar treva a l’espectador ni deixar que es distregui amb frases supèrflues o elements innecessaris”, expliquen els organitzadors. La proximitat dels escenaris petits, com és el cas de l’Àgora, permet una clara percepció de cada mirada, cada gest i cada respiració dels personatges. L’escenografia minimalista – dues cadires – i el vestuari totalment sobri, en colors neutres, fan que tota l’atenció es focalitzi en les interpretacions, tant verbals com no verbals.

Les reserves per accedir a l’Espai Àgora (carrer Sol i Padrís, 93) es poden fer per Whatsapp al telèfon 609790176.