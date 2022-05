“És el moment de la Regió de Barcelona i dels municipis mitjans”. L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha demanat infraestructures, polítiques comunes i pressupost per als municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona, entitat que presideix i que representa nou grans ciutats de la segona corona. Ho ha fet aquest dimarts en un acte del cicle de conferències RethinkBCN, organitzat per Foment del Treball.

Farrés considera que Barcelona i les ciutats del seu entorn han d’anar a l’una pel que fa a les energies renovables, les zones de baixes emissions i l’ús de vehicles elèctrics. Ha criticat la “innacció” del Govern de la Generalitat davant d’aquests canvis i ha advertit que, si segueix en aquesta línia, les ciutats tiraran pel dret: “Si no ho lidera, ho liderarem des dels municipis. Ja que estan tan de moda els nacionalismes, farem nacionalisme a les ciutats per donar resposta als reptes globals”, ha sentenciat l’alcaldessa.

Durant el col·loqui, el primer tinent d’alcaldessa de Barcelona, Jaume Collboni, ha proposat coordinar les polítiques d’infraestructures a través d’un acord a la Regió Metropolitana. El número 2 de l’Ajuntament de Barcelona ha plantejat un Pacte d’Infraestructures per regular i pressupostar les energies renovables, les noves formes de mobilitat, la xarxa de telecomunicacions i també han de tenir una postura comuna sobre el futur de l’Aeroport del Prat i del Port de Barcelona. La proposta de Collboni és un punt de partida: no s’ha concretat si s’aterrarà, ni com.

“No tenim aixopluc institucional sobre aquestes qüestions, ni regulació, ni polítiques públiques coordinades ni pressupost”, ha exposat Collboni, que planteja que aquest acord sigui metropolità i forci a la Generalitat i a l’Estat a fer canvis i asseure’s a parlar. “No és un pacte de bla bla bla, això s’ha d’aterrar a les ordenances municipals i que tingui impacte”. En l’acte també hi han participat els alcaldes de Mataró i de Sant Boi de Llobregat, David Bote i Lluïsa Moret.

Què planteja el Pacte d’Infraestructures Metropolitanes?

Sobirania energètica metropolitana.

Una de les apostes de Collboni és la “sobirania energètica” de la Regió metropolitana, especialment davant l’escalada de preus provocada pel conflicte a Ucraïna. Considera que les ciutats haurien d’implantar plaques fotovoltaiques als edificis i així generar 83 megawatts de potència anuals, l’equivalent al consum d’un milió de persones, l’any 2030. L’Ajuntament de Barcelona estima que la inversió necessària seria d’uns 1.600 milions d’euros, que s’aportarien per part d’agents públics –a fons perdut– i privats –en forma d’inversió–. Segons Collboni, la nova política energètica podria generar 60.000 llocs de treball.

Regulació única sobre les noves formes de mobilitat. Crear unes ordenances municipals comunes sobre l’ús de vehicles elèctrics compartits –com motos i bicicletes–, i també en matèria empresarial i logístic, amb una regulació consensuada del transport d’última milla i del comerç electrònic. “No pot ser que les motos compartides no puguin creuar d’un municipi a un altre”, ha assenyalat Collboni. “Els límits municipals no poden ser una frontera per al desenvolupament”.

Millora d’infraestructures: Port i Aeroport. Collboni creu que per “internacionalitzar” l’economia i les empreses metropolitanes, cal “millors connexions aèries amb Boston, Singapur i Santiago de Xile”. En aquest sentit, el tinent d’alcaldessa barceloní creu que la Regió Metropolitana ha de tenir consens sobre la millora i ampliació del Port de Barcelona i de l’Aeroport del Prat. “No ens podem permetre dir que no a l’ampliació de l’Aeroport del Prat tal com va fer la Generalitat”, ha assegurat Collboni.