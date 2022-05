L’estretor de les voreres es manté a la nova Via Massagué

L’obertura de la nova plaça davant de l’església de la Puríssima no ha propiciat del tot una millora en l’accessivilitat de les persones amb cadira de rodes, cotxets de nadons, carrets de la compra, etc.

I és que la nova vorerera tot just fa uns 175 centímetres. Encara més: degut a la bastida d’obra que encara es manté, hi ha punts actualmet que tot just fan una amplada d’uns 115 centímetres. Si s’hi creuen dues persones, no hi passen.

L’estretor de les voreres a la Via Massagué és un problema estructural, com tabé ho és a infinitat de carrers arreu de Sabadell.