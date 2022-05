Passeu, passeu: els museus obren dissabte fins a la mitjanit

Excepcionalment, oberts fins a la mitjanit. Els museus de Sabadell s’afegeixen entusiastes a la Nit dels Museus, que se celebra dissabte vespre.

Per onzè any consecutiu, hi participen el Museu d’Art, el Museu d’Història, l’Espai Cultura, l’Espai Natura i el Museu de l’Institut Català de Paleontologia (ICP) Miquel Crusafont.

A més a més, en tots ells hi haurà activitats abans de l’hora de sopar. Al Museu d’Història de Sabadell, per exemple, hi actuarà l’Aula de Música de Cambra de l’Escola Municipal de Música i Conservatori de Sabadell (19 h). A l’Espai Cultura de Fundació 1859 Caixa Sabadell, es podrà gaudir de l’espectacle de dansa Diálogo ausente, a càrrec de la Companyia Hanami Danza (19.45 h).

El Museu d’Art, per la seva banda, acull a les 20.30 l’actuació Dones Compositores, de l’Aula de Cant del Conservatori de Sabadell. Finalment, l’ICP taca els actes a les 21.45 h amb l’actuació del cor Els Notes.

Les Joies dels Museus

Per una altra banda, els equipaments tornen a mostrar el que anomenen Les Joies dels Museus.

La joia de l’ICP és l’esquelet de Myotragus balearicus de Cova d’Es Bufador (Mallorca). L’Espai Cultura fa una aposta plural, amb les figures de Kamisumo (un element comú a l’exposició permanent La ciència del joc i a l’exposició temporal Mirades al Japó). Pel que fa a l’Espai Natura, presenten la pròpia exposició Espai Natura. 50 anys de cultura rural i natural.

Pel que fa al d’Història, aposten per la nova exposició Sabadell 1300. El Raval medieval, sobre les troballes arqueològiques en el sector del Raval de Dins i la Via Massagué entre els anys 2020 i 2021. De fet, el 18 de maig s’hi fa una visita guiada (18 h) i l’1 de juny (18.30 h) una conferència explicativa.

Exposició sobre el Ripoll

Finalment, el Museu d’Art preseta l’exposició Riu Ripoll. Manuel Sánchez Verdum. Un conservador de las cosas que se tiran. Sitesize – Elvira Pujol i Joan Vila Puig. Col·lecció Nacional d’Art Contemporani.

Aquesta mostra, de fet, s’inagura aquest dijous (19 h). Es tracta d’una obra de vídeo que narra, mitjançant el testimoni de Manuel Sánchez Verdum, la vivència i la història del riu Ripoll en els darrers 50 anys. L’acte comptarà Elvira Pujol i Joan Vila Puig, del col·lectiu Sitesize.

Complementàriament, el diumenge 5 de juny (11 h), Sitesize presentarà una acció performativa a la llera del Ripoll on Manuel Sánchez va viure i va construir casa seva, en un terreny que avui forma part del Parc Fluvial del Ripoll.