Com podria ser el sistema de ‘bicisharing’ local?

Sabadell ja té el seu primer sistema de bicicletes i patinets compartits. Es tracta d’una prova pilot de l’Ajuntament amb la UPC per fer un estudi de la qualitat ambiental del municipi. L’arribada d’aquest sistema, però, entra a la ciutat sense que a ningú se li escapin les experiències d’altres municipis que ja permeten definir com establir-los. Barcelona va obrir el camí de les bicicletes compartides amb el seu Bicing, inaugurat el 2007.

El 2018, Madrid va començar a comptar amb patinets compartits i, el 2020, Reby va arribar a Terrassa amb el mateix projecte conjunt amb la UPC, i es manté en l’actualitat. A part queden les motos compartides, el darrer vehicle a entrar en l’equació. Finalment, l’Àrea Metropolitana de Barcelona preveu posar en marxa l’any que ve el projecte AMBici, de bicicletes compartides pels seus municipis, cosa que beneficiaria localitats com l’Hospitalet i Badalona, amb un nombre d’habitants similar a Sabadell.

Quin model s’ha de seguir?

En tots els casos, les administracions ofereixen el servei a través d’una concessió que s’adjudica a una o diverses empreses privades en funció del nombre de vehicles que permetin treure al carrer. Els consistoris, doncs, no ofereixen el servei directament. Fonts de l’Ajuntament de Sabadell asseguren que a ara mateix “és massa d’hora” per parlar de treure aquest servei a concessió perquè s’implementi amb major mesura a la ciutat.

El que sí que ha permès definir l’experiència d’altres municipis, per exemple, té a veure amb els aparcaments. “S’ha observat en altres municipis que aquests vehicles acaben estacionant-se en llocs prohibits o tirats per terra i, per aquesta raó, s’ha decidit que s’aparquin als estacionaments destinats a les bicicletes tal com recull el conveni signat per part de l’Ajuntament”, apunten les mateixes fonts. Si no hi hagués aquest conveni, s’hauria d’haver redactat una normativa al respecte, afegeixen.

En el cas que en un futur s’implementi o creixi aquest sistema de bicicletes i patinets -sense descartar que arribin les motos compartides- l’Ajuntament de Sabadell preveu que l’empresa s’encarregui d’instal·lar aparcaments per no saturar els públics. Això, o que l’ampliació vagi a càrrec del municipi, a canvi d’una reducció de la taxa que pagaria l’empresa per poder operar a la ciutat. Actualment, ni Reby ni la UPC paguen una taxa a l’Ajuntament per poder dur a terme el projecte, ja que el consistori es beneficia de l’estudi ambiental que vol que li serveixi per ajudar-lo a definir polítiques de mobilitat, de lluita contra la contaminació atmosfèrica i per definir la futura zona de baixes emissions (ZBE) sabadellenca.

A Barcelona, el nombre de bicicletes i motos compartides que hi pot haver a l’espai públic està regulat i limitat pel seu ajuntament. En el cas dels patinets, en canvi, no està permès implementar un sistema com el de Reby en què el patinet sempre és al carrer. “S’havia començat a fer sense permís, i se’ls va comunicar que no podien. A algunes empreses se les va multar perquè van seguir”, expliquen fonts municipals del consistori barceloní.

Renovar l’ordenança

Paral·lelament, l’Ajuntament de Sabadell treballa per actualitzar l’ordenança municipal de Circulació, prevista per l’any que ve. Actualitzarà aspectes sobre l’ús dels patinets, entre d’altres.