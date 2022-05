FOTOS: Un incendi destrueix un garatge i calcina un cotxe a Sabadell

Un foc a l’interior d’un garatge particular ha obligat 9 dotacions de Bombers de la Generalitat a intervenir d’urgència al carrer de Canonge Joncar. Un cotxe ha entrat en combustió i ha acabat totalment calcinat, per causes encara desconegudes. A més, ha malmès per radiació dos vehicles més que es trobaven a prop, tot i que no han cremat.

Els Bombers han rebut l’avís a les 16.57h i amb una mica més de mitja hora han donat el foc per extingit, a les 17.30h. Fonts del cos asseguren que “els incendis als pàrquings són complicats”, tot i que el fet que s’hagi produït en una planta baixa, i no subterrània, ha facilitat la feina dels professionals.

Poc després de l’extinció de l’incendi, els veïns podien tornar a entrar a casa. No s’han hagut de lamentar ferits.