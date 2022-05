L’Ajuntament subvenciona amb 400.000 euros el Rebost Solidari, que ara atén 1.800 famílies

404.000 euros per al Rebost Solidari. L’Ajuntament portarà aprovació la subvenció anual de més de 400.000 euros per la gestió del Rebost per al proveïment, gestió, emmagatzematge i distribució d’aliments en situació de vulnerabilitat que deriven els serveis socials. En aquest sentit, la subvenció facilitarà la compra de productes i la gestió per garantir la suficiència alimentària. Els aliments provenen de la Unió Europea, i per això gran part de la subvenció municipal va destinada a la logística i la gestió que ofereix el Rebost Solidari. El regidor d’Acció Social, Eloi Cortés, apunta: “Ara es planteja que Europa faci aportacions econòmiques enlloc de comprar els productes directament”.

Xifres prepandèmia

El nombre de famílies ateses pel Rebost Solidari s’ha estabilitzat de nou i ha tornat als 1.800 usuaris, dades similars a les de l’any 2019. A causa de la pandèmia i el confinament obligatori, el Rebost va haver d’absorbir un increment de la demanda i es van arribar a superar les 2.600 famílies usuàries. Aleshores, la necessitat més bàsica era la prioritària, i moltes famílies van haver de recórrer a ajuts per a l’alimentació Un 30,7% més que ara.

Un nou punt a Campoamor

L’Ajuntament va habilitar l’any passat un espai al Mercat de Campoamor per a la garantia alimentària, com a mesura extraordinària. Si bé a hores d’ara la seu del Rebost continua ubicada al carrer de Sau de Torre-romeu, ara s’estan fent obres d’adequació perquè sigui el Mercat de Campoamor l’espai que aculli el Rebost Solidari. I se substituiria les dependències amb què compta actualment al carrer de Sau, al barri de Torre-romeu.

L’Associació Rebost Solidari de Sabadell la formen per 25 entitats socials de la ciutat des del 2009 i rep aliments provinents del Banc d’Aliments (recaptes, excedents alimentaris de la Comunitat Europea, etc.) i altres fonts.