Remuntada de ‘play-off’ del Sabadell davant el Cornellà (2-1)

Dos minuts màgics. El Sabadell, quan semblava contra les cordes després del 0-1 del Cornellà, ha capgirat el marcador amb gols de Kaxe i Néstor en una reacció de rauxa i fa un pas de gegant cap al play-off d’ascens en una jornada que pot ser rodona.

Munitis sempre fa algun retoc. Aquesta vegada la novetat ha estat a l’eix central de la defensa amb la presència de Teo Quintero en detriment de Guillem Molina. Finalment, la baixa de Jacobo s’ha resolt amb el tàndem Néstor-Kaxe acompanyats per Xavi Boniquet per banda dreta. Molt aviat s’ha vist que seria un partit complicat. El Cornellà, amb dues línies de quatre molt disciplinades, ha sabut incomodar i desactivar un Sabadell sense la fluïdesa i precisió que demanava el tècnic càntabre a la prèvia.

La primera meitat ha estat un exercici de total impotència arlequinada. Semblava com si la pressió o la responsabilitat afectés massa als arlequinats. Fins i tot el Cornellà s’ha sentit còmode per sortir a la contra i de fet, les úniques rematades a porteria han estat visitants. Emilio Bernad ha intervingut més que Anacker. S’ha embussat el Sabadell, molt lent i sense trobar solucions amb la pilota. Aarón Rey, ben controlat, ha estat desafortunat en les passades i tampoc ha existit profunditat per les bandes. S’ha notat l’absència de Jacobo, no només per la seva capacitat golejadora sinó pel dinamisme i mobilitat que aporta en atac.

Tot i les dificultats, el rumb del partit hauria pogut canviar a l’últim sospir en una acció polèmica. Una centrada d’Aarón a l’àrea buscava Kaxe, qui ha caigut en la lluita amb Andreu. S’ha demanat penal i les imatges així ho semblaven ratificar, però el col·legiat ha assenyalat falta del davanter guanyant-se una esbroncada monumental en la retirada als vestidors.

Cop i reacció exprés

El Sabadell ha sortit amb més empenta a la segona part i un cop de cap d’Aleix Coch en acció d’estratègia ha provocat la primera intervenció del porter Anacker. La dinàmica de domini arlequinat s’ha estroncat en una jugada rocambolesca: un jugador visitant estirat a la gespa aparentment lesionat s’ha aixecat de cop per tallar la sortida de pilota arlequinada i després ha provocat una falta enmig de la confusió. I la falta ha acabat amb la rematada de Borja Garcia a la xarxa aprofitant el desconcert local.

El 0-1 podia ser un cop mortífer i deixava l’escenari ideal per a un Cornellà que volia refredar el partit i perdre tot el temps del món. Però l’estratègia li ha durat molt poc. El Sabadell, que ha guanyat presència creativa amb Sergi Altimira, ha fet una espècie de Real Madrid a la Champions: sense jugar bé ni generar ocasions ha estat capaç de remuntar en dos minuts de rauxa. Dues pilotes penjades a l’àrea han sorprès la defensa visitant. Primer Kaxe ha caçat una deixada de Xavi Boniquet i després, el Néstor ha fet de ‘9’ impulsant a la xarxa amb la punta de la bota un servei de banda que ha pentinat Teo Quintero. La graderia ha embogit amb la remuntada exprés arlequinada.

Fins i tot el Sabadell ha tingut l’opció del 3-1 i la sentència en un parell d’arrancades mal finalitzades, però no ha fet i ha tocat patir fins al final, sobretot en una rematada a plaer de Chiki a boca de canó que ha salvat Emilio Bernad amb una intervenció prodigiosa. Un ensurt monumental que no ha frenat la festa d’una afició que ja es veu al play-off. Amb 58 punts i a l’espera de completar la jornada, el Sabadell pot afrontar el desplaçament a Linares amb menys pressió i, fins i tot, la possibilitat de poder classificar-se matemàticament. Serà difícil la combinació, però no impossible.

Fitxa Tècnica

Sabadell: Emilio Bernad; Muguruza (Gassama, m. 88), Aleix Coch, Teo Quintero, Caballo, Iago Indias (Sergi Altimira, m. 62), Xavi Boniquet (Alfred Planas, m. 78), Aguza (Facu, m. 88), Kaxe, Aarón Rey (Dani Sánchez, m. 78) i Néstor.

Cornellà: Anacker; Kike López (Jairo, m. 78), Andreu (Valin, m. 78), Borja Garcia, Gerard Martín (Raúl Prieto, m. 63), Mancuso (Dorca, m. 73), Zalaya, Gil Muntades, Chiki, Isaac Nana i Gonpi (Víctor Fernández, m. 73).

Àrbitre: José Alberto Pardeiro Puente (Comitè càntabre). Grogues: Iago Indias, Kaxe, Aguza; Zalaya.

Gols: 0-1, minut 59: Borja Garcia; 1-1, minut 65: Kaxe; 2-1, minut 67: Néstor.

Incidències: 6.284 espectadors a la Nova Creu Alta. S’ha recordat l’exarlequinat Josep Palau, mort recentment, jugador de la dècada dels 60 i participant en la Copa de Fires.