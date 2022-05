Monarquia o República: un debat que segueix ben viu

A l’Europa del s. XXI hi podem trobar països governats per un sistema republicà o monàrquic. Escollir un model o un altre sempre ha estat un tema que ha generat forta controvèrsia, més en un país com el nostre. Per aquest motiu, malgrat no ser vinculant, aquest dissabte la Plataforma Consulta Popular Monarquia o República de Sabadell ha decidit establir punts de votació arreu de la ciutat perquè els sabadellencs hi puguin dir la seva.

“L’any 2019 vam obtenir 6000 vots i aquest any esperem millorar els resultats”, ha explicat Tere Ibañez, membre de l’organització.

La Plataforma, que ha tornat a realitzar la consulta després de dos anys posposant-la per la COVID-19, confia aconseguir una bona quota de participació per aconseguir que la seva reivindicació sigui escoltada.