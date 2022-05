Obrir-se al món: Sabadell celebra la Rambla del Turisme

Viatjar s’ha convertit en tot un fenomen de masses durant les últimes dècades, les plataformes lowcost i l’ampli catàleg de destinacions han fet que, actualment, desplaçar-se a quasi qualsevol punt del planeta sigui relativament fàcil i atractiu. Davant d’aquesta situació, Sabadell també ha volgut prendre partit i per aquest motiu s’ha celebrat una nova edició de la Rambla del Turisme.

Enguany el principal objectiu ha estat acostar als sabadellencs diferents parts del món amb espectacles, tallers de menjar, jocs infantils i presentar diverses destinacions per visitar: Uzbekistan, Jordània, Perú, Marroc, Londres i Kenia. Tot això promocionat i gestionat per les agències de viatges de la ciutat. “Volem posar en valor el producte que des de Sabadell podem oferir amb viatges que porten als clients des de la ciutat fins a l’aeroport i són el més còmode possible”, ha explicat Carles Carrión, president de Sabadell Viatgera. A més, ha afegit que promocionar el turisme local és important perquè “Quan enviem gent fora de Sabadell representen autèntics ambaixadors de la ciutat perquè aquella gent de fora ens vingui a conèixer”.

Valorar el producte local

Per la seva banda l’alcadessa, Marta Farrés, ha valorat les agències de viatges de la ciutat i com aquestes han superat moments molt durs arran de la Covid-19: “Van resistir i van ajudar moltíssim a repatriar ciutadans que teníem arreu del món un cop es van tancar fronteres i això els hi hem d’agrair”. Farrés també ha destacat que, “el turisme local és un producte de molta qualitat són molt competitius i quan hi ha un problema les agències sempre responen”. Per acabar la seva intervenció, l’alcaldesa ha destacat la voluntat de Sabadell de ser referent en atraure visitants a tota l’oferta que té la ciutat, “cal defugir dels tòpics que som una ciutat avorrida on no passen coses perquè en fem i són molt interessants”.

Des de Projecció, Ciutat i Turisme Lluís Matas ha valorat molt positivament l’esdeveniment afirmant que “volem impulsar que la gent ens visiti i conegui els nostres actius turístics que són molts”.

Acte recuperat

L’esdeveniment, per promocionar el turisme a la ciutat, és una idea recuperada l’any passat i té orígen en un projecte que ja havia estat vigent a Sabadell a la dècada dels 80.

Els organitzadors, que s’han mostrat molt satisfets per la cita, confien que l’esdeveniment serveixi per situar la ciutat al punt de mira tant emissor com receptor de turistes i esperen celebrar una nova edició la primavera de l’any que ve.