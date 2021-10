Sabadell recupera la Rambla del Turisme dels anys 1980

Publicitat

Sabadell celebrarà aquest cap de setmana la Rambla del Turisme, un programa farcit d'espectacles, tallers i activitats per promocionar el sector turístic de la ciutat i els actius de Sabadell. "El sector s'ha vist molt castigat per la pandèmia, els viatges s'han desplomat", destaca la tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González. Es tracta d'un projecte que ja va estar en marxa a la ciutat als anys 1980 i enguany es recupera, coincidint amb la crisi generada per la pandèmia i l'associacionisme de les agències de viatges. "Estem orgullosos de recuperar la vella fira", ha apuntat el portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas.

Així, la primera edició de la Rambla del Turisme, impulsada per l'associació Sabadell Viatgera, tindrà lloc el dissabte 16 d'octubre de 10h a 20h a la plaça del Doctor Robert i incorporarà diferents propostes turístiques. "La fira busca promocionar el teixit turístic de la nostra ciutat", destaca Matas. Carles Carrión, president de Sabadell Viatgera, una associació formada per 26 agències de viatges de Sabadell i comarca, ha destacat que es recupera la fira "amb un caràcter més festiu" per engrescar la gent a descobrir el món. "Viatjar és segur, és el nostre lema", destaca. Amb aquest lema,

L'esdeveniment no només tindrà com a objectiu promocionar el turisme, sinó també projectar la marca Sabadell: "Hem de fer sexy la nostra ciutat", apunta el número u de Junts. En aquest sentit, s'habilitarà un estand per promocionar els actius turístics també de la ciutat, amb el programa Projecció de la Ciutat i Turisme de l'Ajuntament de Sabadell. Es completa amb una oferta d'espectacles d'arreu del món, foodtruck i tallers, entre d'altres.

