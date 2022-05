La Rambla del Turisme torna a Sabadell aquest dissabte, dia 14 de maig, amb l’objectiu de donar un impuls a les agències de viatges locals, que encara no han recuperat del tot l’activitat anterior a la pandèmia. L’esdeveniment pretén incentivar la contractació de viatges i reactivar així un dels sectors més afectats en els darrers dos anys. Dit això, en la seva segona edició, la fira es durà a terme per primer cop a la primavera i tindrà noves propostes turístiques, així com un espai tres vegades més gran respecte a l’any anterior. A més, comptarà amb un horari ampliat, des de les onze del matí fins a les onze de la nit.

Els organitzadors pronostiquen que el nombre d’assistents incrementarà notablement en comparació a l’edició passada, quan es va celebrar amb limitacions a causa de la Covid. “El 2021 el format de la Rambla del Turisme va ser reduït. Enguany, tripliquem els espais destinats a la fira i, per tant, segur que hi haurà més participació”, ha explicat el regidor Lluís Matas durant la presentació de l’esdeveniment aquest dimecres.



Per la seva banda, la tinenta d’alcaldessa Montse González ha posat èmfasi en el fet que la fira es consolida. “El turisme és un sector que ha de tenir un paper important en l’embranzida econòmica que volem donar a Sabadell. Amb la Rambla del Turisme volem donar suport a les agències de la ciutat, que ho han passat molt malament per la pandèmia. Volem que recuperin els nivells d’activitat del 2019”, ha expressat.

Nous tallers i més viatges personalitzats

La Rambla del Turisme també comptarà amb diferents tallers i jocs infantils, xerrades i parades amb productes gastronòmics. Tot plegat ambientat amb música en directe. En aquesta edició s’augmenta el nombre de carpes, que passen a ser setze. A més hi haurà la zona anomenada Menjar-se el Món que disposarà de diferents espais per a la restauració. Per exemple, acollirà un espai Show-cooking, a càrrec de la restauradora Ada Paellada i amb la participació de la fundació CIPO.

Com a novetat interessant per als viatgers, s’oferirà una sèrie de viatges exclusius amb propostes com el Perú, Jordània, Uzbekistan, Londres, Kènia i Marroc, entre altres. Dit això, el president de l’associació Sabadell Viatgera —que aglutina 26 agències de viatge de la ciutat i de la comarca—, Carles Carrión, ha pronosticat que la Rambla del Turisme donarà un impuls a les agències de la ciutat per tal que puguin recuperar l’activitat anterior a la pandèmia. A més, ha llançat un missatge als sabadellencs: “Us esperem a la porta d’embarcament a la plaça del Doctor Robert el dia 14”.