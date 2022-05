Nit al museu

Hi ha museus amb mística, altres amb història i fins i tot alguns on hi ha màgia. Visitar-ne un sempre és una gran experiència, més si ho pots fer en condicions especials com és fer-ho a la nit. Gràcies a la Nit dels Museus, els habitants de Sabadell han pogut gaudir de l’art de la ciutat d’una manera diferent. L’esdeveniment ha estat organitzat conjuntament pel Museu d’Art, el Museu d’Història, l’Espai Cultura, l’Espai Natura i el Museu de l’Institut Català de Paleontologia (ICP) Miquel Crusafont.

A més de visitar l’espai els organitzadors ha preparat diverses activitats i actuacions musicals, totalment gratuïtes, així com exposicions especials anomenades Les Joies. Aquestes obres són escollides per ser les destacades de la col·lecció.

Engracia Torroella, directora del Museu d’Art, ha fet una bona valoració de la nit: “Intentem que els museus estiguin plens de disciplines i propostes molt diferents on tothom pugui venir i gaudir-ne i hem aconseguit que vingués força gent”. L’Engracia també ha destacat l’exposició del Museu d’Art sobre dones artistes, que té l’objectiu de visualitzar les obres elaborades per dones, “l’exposició ens ha servit per presentar altres dones artistes més enllà de pintores”.

El públic respon

Després de dos anys de pandèmia, el públic tenia ganes de sortir i gaudir de l’art i s’ha notat. Durant tot l’esdeveniment els museus han rebut un degoteig constant de famílies, parelles i jovent que volien aprofitar l’ocasió. “Està bé que es facin iniciatives així per acostar l’art i els museus als joves”, ha comentat Roger Barahona, jove sabadellenc.

La Nit dels Museus també ha servit per fer plans nocturns, com el cas del Xavier Gual:”Volíem sopar fora i hem aprofitat per venir amb els nens perquè no havíem vingut mai”.

Per la Gloria la cita d’avui ha servit per conèixer millor la ciutat: “Ens agrada molt la iniciativa normalment anàvem a la de Barcelona però ara que ens hem traslladat a Sabadell hem volgut aprofitar l’ocasió”.

L’esdeveniment d’aquest dissabte ha servit de tret de sortida al Dia Internacional dels Museus, que se celebra el 18 de maig, i sobretot per acostar a tots els sabadellencs.