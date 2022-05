Normalitat a l’estació de Sabadell Centre després de l’ensurt de diumenge

Renfe ha reprès la circulació de trens de la R4 entre Sabadell Sud i Terrassa Est. Diumenge al vespre va ser tallada en els dos sentits durant unes hores per fum a l’estació de Sabadell Centre, que va haver de ser evacuada.

De fet, els combois van haver de circular per la via 1 i no paraven a Sabadell Centre.

Els Bombers de la Generalitat van identificar que l’origen del fum era l’escalfament dels frens d’un vagó. I, per la seva banda, El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va confirmar que no hi va haver cap persona afectada.